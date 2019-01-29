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О "редактировании" детей в Китае знал нобелевский лауреат — AP
29.01.2019, 10:12

Расходы на майнинг биткоина превысили его стоимость

Расходы на майнинг биткоина превысили его стоимость

Большая часть расходов на майнинг биткоинов в связана с оплатой энергии, необходимой для работы мощных и энергозатратных компьютеров

Аналитики из JPMorgan Chase & Co подсчитали, что стоимость майнинга одного биткоина превышает реальную стоимость самой криптовалюты. Так, в VI квартале 2018 года затраты на cсоздание одного биткоина составили в среднем $4060, что значительно выше его текущей стоимости. Сегодня биткоин торгуется ниже $3600. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Bloomberg.

Большая часть расходов на майнинг биткоинов связана с оплатой энергии, необходимой для работы огромных, мощных и энергозатратных компьютеров.

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В Китае биткоин-майнеры нашли способы значительно сократить эти расходы. Они открыли производство криптовалюты в непосредственной близости от производителей электроэнергии, заключив с ними соглашения о прямых закупках необходимого ресурса. По словам аналитиков из JPMorgan, это позволяет в среднем платить "всего" около $2400 за биткоин.

Однако, несмотря на растущие затраты, многие западные биткоин-майнеры пока не прекращают производство криптовалюты. Скорее наоборот, специалисты обнаружили, что в некоторых странах производственные доли майнеров, базирующихся в Чешской Республике, США и Исландии, несколько выросли.

По мнению аналитиков, если на рынке биткоинов останутся только китайские майнеры с низкими затратами, предельные издержки могут упасть до уровня менее $1260 за биткоин.

Но у традиционных банков криптовалюта пока не настолько популярна, поскольку имеет тенденцию к значительным колебаниям в стоимости за короткие промежутки времени.

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График стоимости биткоина / Bloomberg

В то время как корреляция биткоина за последний год со всеми остальными активами приближалась к нулю, этот показатель ни о чем не говорит, если сам хеджируемый актив (финансовые активы либо товары, которые имеются в наличии) находится на медвежьем рынке, который характеризуется снижением цен или котировок, утверждает Джон Норманд (John Normand), глава стратегии перекрестных активов в JPMorgan, подчеркивая, что биткоин в прошлом году упал на 74%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 6,2%.

По словам Норманда, в будущем инвесторы и корпорации должны готовиться к более широкой и основательной подготовке, лучше согласовывать свои действия и разработать продуманную стратегию, чем простое приобретение криптовалют.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси запустили первую на постсоветском пространстве регулируемую криптобиржу.

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Теги: майнинг, криптовалюта, биткоин
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