Расходы на майнинг биткоина превысили его стоимость

Аналитики из JPMorgan Chase & Co подсчитали, что стоимость майнинга одного биткоина превышает реальную стоимость самой криптовалюты. Так, в VI квартале 2018 года затраты на cсоздание одного биткоина составили в среднем $4060, что значительно выше его текущей стоимости. Сегодня биткоин торгуется ниже $3600. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Bloomberg.

Большая часть расходов на майнинг биткоинов связана с оплатой энергии, необходимой для работы огромных, мощных и энергозатратных компьютеров.

Реклама

В Китае биткоин-майнеры нашли способы значительно сократить эти расходы. Они открыли производство криптовалюты в непосредственной близости от производителей электроэнергии, заключив с ними соглашения о прямых закупках необходимого ресурса. По словам аналитиков из JPMorgan, это позволяет в среднем платить "всего" около $2400 за биткоин.

Однако, несмотря на растущие затраты, многие западные биткоин-майнеры пока не прекращают производство криптовалюты. Скорее наоборот, специалисты обнаружили, что в некоторых странах производственные доли майнеров, базирующихся в Чешской Республике, США и Исландии, несколько выросли.

По мнению аналитиков, если на рынке биткоинов останутся только китайские майнеры с низкими затратами, предельные издержки могут упасть до уровня менее $1260 за биткоин.

Но у традиционных банков криптовалюта пока не настолько популярна, поскольку имеет тенденцию к значительным колебаниям в стоимости за короткие промежутки времени.

620x-1

График стоимости биткоина / Bloomberg

В то время как корреляция биткоина за последний год со всеми остальными активами приближалась к нулю, этот показатель ни о чем не говорит, если сам хеджируемый актив (финансовые активы либо товары, которые имеются в наличии) находится на медвежьем рынке, который характеризуется снижением цен или котировок, утверждает Джон Норманд (John Normand), глава стратегии перекрестных активов в JPMorgan, подчеркивая, что биткоин в прошлом году упал на 74%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 6,2%.

По словам Норманда, в будущем инвесторы и корпорации должны готовиться к более широкой и основательной подготовке, лучше согласовывать свои действия и разработать продуманную стратегию, чем простое приобретение криптовалют.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Беларуси запустили первую на постсоветском пространстве регулируемую криптобиржу.