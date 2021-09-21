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Robinhood тестирует новый криптокошелек: главные функции

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 17:30
Robinhood тестирует новый криптокошелек: главные функции - Фото
Robinhood Markets (Фото: Depositphotos)

Американский онлайн-брокер Robinhood тестирует криптовалютный кошелек, что позволит пользователям отправлять и получать криптовалюты, сообщает Bloomberg.

Пользователи Robinhood давно могут покупать и продавать криптовалюту, но сначала им требуется конвертировать ее в доллары. А теперь с помощью кошелька они впервые смогут управлять всеми своими криптовалютами и настраивать двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности.

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Сейчас бета-версия нового мобильного приложения Robinhood для iPhone прошла последние обновления. Все, что нужно будет сделать пользователям новых функций, это активировать отправку и получение криптовалюты, а на странице регистрации пройти проверку личности.

Генеральный директор Robinhood Влад Тенев отметил, что добавление криптокошельков является приоритетом для разработчиков, над чем они активно работают. Хотя он не указал дату официального запуска криптокошелька.

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Наталия Софиенко
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криптовалюта Robinhood криптокошелек Влад Тенев
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