Сервис для торговли на бирже Robinhood подал заявку на проведение IPO
24.03.2021, 12:51
Robinhood Markets (Фото: Depositphotos)
Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. сообщил, что конфиденциально подал заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Количество размещаемых акций и ценовой диапазон еще не определены.
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Источники Bloomberg сообщили, что выход компании на биржу может состояться в конце второго квартала 2021 года. Площадкой для IPO компания выбрала биржу NASDAQ.
Компания Robinhood была основана в 2013 году студентами Стэнфордского университета Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Одноименное приложение, разработанное компанией, позволяет пользователям совершать неограниченное количество сделок с акциями, биржевыми фондами, опционами и криптовалютами без комиссии. Приложение стало популярным во время пандемии.
- 2 февраля онлайн-брокер Robinhood привлек еще $2,4 млрд и смягчил запреты на акции GameStop.
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