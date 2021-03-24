Сервис для торговли на бирже Robinhood подал заявку на проведение IPO

Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. сообщил, что конфиденциально подал заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Количество размещаемых акций и ценовой диапазон еще не определены.

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Источники Bloomberg сообщили, что выход компании на биржу может состояться в конце второго квартала 2021 года. Площадкой для IPO компания выбрала биржу NASDAQ.

Компания Robinhood была основана в 2013 году студентами Стэнфордского университета Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Одноименное приложение, разработанное компанией, позволяет пользователям совершать неограниченное количество сделок с акциями, биржевыми фондами, опционами и криптовалютами без комиссии. Приложение стало популярным во время пандемии.

2 февраля онлайн-брокер Robinhood привлек еще $2,4 млрд и смягчил запреты на акции GameStop.

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Наталия Софиенко

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