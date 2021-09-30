Швейцария создаст первый фонд криптоактивов

Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA) одобрило создание первого в стране криптовалютного фонда Crypto Market Index Fund, сообщает Reuters.

Индексный фонд крипторынка предназначен только для квалифицированных инвесторов и отнесен к категории "другие фонды для альтернативных инвестиций" с особыми рисками.

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Такое решение регулятор объяснил стремлением способствовать инновациям и одновременно проследить за тем, чтобы новые технологии не использовались для обхода действующих законов.

Поскольку криптоактивы сопряжены с особыми рисками, FINMA заявило, что привязало одобрение к конкретным требованиям, в том числе к тому, что фонд может инвестировать только в установленные активы с достаточно большим объемом торгов.

Инвестиции также должны осуществляться через установленных контрагентов и платформы, которые базируются в стране – участнице Целевой группы по финансовым мероприятиям.

Илон Маск выступил против попыток государственных органов контролировать обращение криптовалют. Он считает, что правительства не смогут уничтожить криптовалюты, однако могут значительно замедлить развитие рынка.

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Наталия Софиенко

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