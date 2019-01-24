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24.01.2019, 15:26

Швейцарский банк начал работать с криптовалютой

Швейцарский банк начал работать с криптовалютой

Клиенты швейцарского Falcon Private Bank могут переводить и хранить виртуальные деньги

Частные лица и институциональные клиенты Falcon Private Bank могут совершать переводы, хранить и получать средства в криптовалюте. Об этом сообщается на сайте банка Falcon.

Клиенты могут покупать, хранить, продавать и управлять активами таких криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether and Litecoin. Кроме того, банк добавил функционал, позволяющий конвертировать виртуальные деньги в фиатные (бумажные).

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Каждому клиенту банк предоставляет отдельный кошелек, с помощью которого он может осуществлять операции. В банке также включат виртуальные валюты в портфельную и налоговую отчетность.

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Согласно информации на сайте, банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов и соответствует всем необходимым требованиям по противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов.

Ранее сообщалось, что в Беларуси запустили первую на постсоветском пространстве регулируемую криптобиржу.

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Теги: как заработать на биткоинах, криптовалюта, биткоин
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