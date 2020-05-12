Событие года. В сети биткоина состоялся халвинг

В сети биткоина состоялось главное событие этого года - халвинг. 11 мая на блоке 630 000 награда за добычу криптовалюты снизилась с 12,5 до 6,25 BTC, пишет РБК.

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Курс Bitcoin в момент наступления халвинга практически не изменился. Сейчас монета стоит около $8500. Доля BTC на крипторынке составляет 67%.

За последние три дня резко увеличилась стоимость транзакций в сети первой криптовалюты. Теперь средний размер комиссии за период BTC составляет $1,9, что примерно на 300% дороже апрельских значений.

Многие представители криптосообщества называли это событие основным драйвером подорожания BTC. По прогнозам экспертов, курс к концу года может достигнуть $50 000, но пик будет в августе 2021-го. Однако трейдер Joe007, лидирующий в рейтинге Bitfinex по реализованной прибыли, уверен в обратном. По его мнению, халвинг монеты сильно переоценен, из-за чего ее курс рискует стремительно упасть в ближайшее время.

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Халвинг (halving, уполовинивание) - это уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн. Сатоши Накамото программно заложил халвинги в сети биткоина через каждые 210 000 блоков, то есть раз в 4 года - вплоть до того момента, когда с добычей 21 млн монет (предположительно в 2140 году) эмиссия криптовалюты будет закончена.