Стейкинг: что это такое и как на нем заработать?

Стейкинг позволяет рассчитывать на вознаграждение без значительных затрат на компьютерное оборудование

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Майнинг давно перестал давать необходимый результат в плане получения дорогостоящей криптовалюты. Именно поэтому многие пользователи стали искать альтернативные способы получения цифровых монет. Одни выбирают трейдинг, ориентируясь на курс биткоина, другие же выбрали стейкинг (или стекинг). Он позволяет рассчитывать на вознаграждение без внушительных трат на компьютерное оборудование, при этом доходность может значительно отличаться в зависимости от стратегии стейкинга и выбранной монеты.

Что такое стейкинг?

Если говорить просто, то стейкинг – это процесс хранения криптовалюты, за который пользователь получает вознаграждение. Он предполагает использование PoS-алгоритма (Proof of Stake), то есть доказательства доли владения коином. Этот алгоритм считается одним из эффективных методов защиты блокчейн-технологии от недостоверности указанных данных и стороннего вмешательства.

Выбирая алгоритм PoS, пользователи выступают в роли своеобразного банка и получают вознаграждение за хранение цифровых монет. Таким образом обеспечивается не только заработок держателя криптовалюты, но и поддерживается работа блокчейн.

Важно! Чем больше сумма, которая лежит на хранении в цифровой валюте, тем больше блоков генерирует технология.

Среди наиболее популярных монет, которые выбираются для стейкинга, следует отметить:

Cosmos;

Solana;

Cardano;

TRON;

Tezos;

Algorand;

DASH;

EOS.

В целом стейкинг можно рассматривать как полную замену майнинга, который позволяет получать монет без необходимости использования дорогостоящей техники.

Чем стейкинг отличается от майнинга?

Вот несколько маркеров, которые отличают два процесса заработка цифровых денег:

процесс;

затраты;

влияние;

навыки;

форк.

Алгоритм PoS, который используется в стейкинге, предполагает получение вознаграждения за покупку и хранение токенов, тогда как алгоритм PoW (Proof of Work), применяемый в майнинге, требует генерации блоков при помощи специального оборудования. PoS не требует никаких дополнительных затрат, кроме инвестиций в цифровые монеты, PoW связан не только стратами на оборудования. Он также характеризуется высокими энергозатратами и вредом для экологии.

В плане влияния также есть существенные различия. Крупные держатели крипты могут существенно влиять на развитие сети при голосовании, тогда как майнерам придется взламывать сеть посредством атаки 51%, что невероятно сложно и дорого. Для заработка на стейкинге достаточно просто покупать коины и переводить их. Что касается майнинга, здесь нужно разбираться в технологиях и самом процессе.

Что касается форков, стекинг не нуждается в так называемых "вилках", тем более, что они раскалывают комьюнити и ослабляют сеть.

Как заработать на стейкинге?

Процесс заработка на алгоритме PoF лучше рассмотреть на конкретном примере криптобиржи Binance. Пользователь размещает монеты на платформе и получает пассивный доход в процентах. Существует два типа стейкинга:

Фиксированный – определенная монета удерживается на платформе на определенное время, за которое держатель получает процент;

DeFi – участие в децентрализованных проектах с возможностью объединения средств нескольких пользователей и гарантированными выплатами.

Более подробную информацию о конкретном виде стекинга и руководство по заработку на процессе вы сможете найти на сайте криптовалютной платформы Binance.