Стейкінг: що це таке і як на ньому заробити?

Стейкінг дає змогу розраховувати на винагороду без значних витрат на комп'ютерне обладнання.

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Майнінг давно перестав давати необхідний результат у плані отримання дорогої криптовалюти. Саме тому багато користувачів стали шукати альтернативні способи отримання цифрових монет. Одні обирають трейдинг, орієнтуючись на курс біткоїна, інші ж обрали стейкінг (або стекінг). Він дає змогу розраховувати на винагороду без значних витрат на комп'ютерне обладнання, при цьому прибутковість може значно відрізнятися залежно від стратегії стейкінгу та обраної монети.

Що таке стейкінг?

Якщо говорити просто, то стейкінг – це процес зберігання криптовалюти, за який користувач отримує винагороду. Він передбачає використання PoS-алгоритму (Proof of Stake), тобто доказу частки володіння коїном. Цей алгоритм вважається одним з ефективних методів захисту блокчейн-технології від недостовірності зазначених даних і стороннього втручання.

Обираючи алгоритм PoS, користувачі виступають у ролі своєрідного банку й отримують винагороду за зберігання цифрових монет. У такий спосіб забезпечується не тільки заробіток власника криптовалюти, а й підтримується робота блокчейну.

Що більша сума, яка лежить на зберіганні в цифровій валюті, то більше блоків генерує технологія.

Серед найпопулярніших монет, які обирають для стейкінгу, слід зазначити:

Cosmos;

Solana;

Cardano;

TRON;

Tezos;

Algorand;

DASH;

EOS.

Загалом стейкінг можна розглядати як повну заміну майнінгу, який дає змогу отримувати монет без необхідності використання дорогої техніки.

Чим стейкінг відрізняється від майнінгу?

Ось кілька маркерів, які відрізняють два процеси заробітку цифрових грошей:

процес;

витрати;

вплив;

навички;

форк.

Алгоритм PoS, який використовується в стейкінгу, передбачає отримання винагороди за купівлю та зберігання токенів, тоді як алгоритм PoW (Proof of Work), що застосовується в майнінгу, вимагає генерації блоків за допомогою спеціального обладнання. PoS не вимагає ніяких додаткових витрат, крім інвестицій у цифрові монети, PoW пов'язаний не тільки стратами на обладнання. Він також характеризується високими енерговитратами та шкодою для екології.

У плані впливу також є суттєві відмінності. Великі власники крипти можуть істотно впливати на розвиток мережі під час голосування, тоді як майнерам доведеться зламувати мережу за допомогою атаки 51%, що неймовірно складно і дорого. Для заробітку на стейкінгу достатньо просто купувати коїни і переказувати їх. Що стосується майнінгу, тут потрібно розбиратися в технологіях і самому процесі.

Що стосується форків, стекінг не потребує так званих "вилок", тим паче, що вони розколюють ком'юніті й послаблюють мережу.

Як заробити на стейкінгу?

Процес заробітку на алгоритмі PoF краще розглянути на конкретному прикладі криптобіржі Binance. Користувач розміщує монети на платформі й отримує пасивний дохід у відсотках. Існує два типи стейкінгу:

Фіксований – певна монета утримується на платформі на певний час, за який власник отримує відсоток;

DeFi – участь у децентралізованих проєктах із можливістю об'єднання коштів кількох користувачів і гарантованими виплатами.

Детальнішу інформацію про конкретний вид стекінгу та інструкцію із заробітку на процесі ви зможете знайти на сайті криптовалютної платформи Binance.