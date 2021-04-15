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Стоимость криптовалютной биржи Coinbase выросла до $86 млрд после IPO

15.04.2021, 15:15
Стоимость криптовалютной биржи Coinbase выросла до $86 млрд после IPO - Фото
Фото: depositphotos.com

Рыночная стоимость криптовалютной биржи Coinbase составила $85,8 млрд по итогу дебютного размещения акций на торговой площадке Nasdaq. Об этом пишет CNBC. 

В ходе торговой сессии капитализация Coinbase достигла пикового значения в $110 млрд, когда акции подскочили в цене до $429 со стартовых $381. Впоследствии цена снижалась и на момент закрытия сессии опустилась до $328 за акцию.

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Дебютная продажа акций Coinbase проходила по процедуре прямого листинга, позволявшей существующим акционерам продавать акции в режиме реального времени по рыночной цене. По такой процедуре IPO ранее размещали акции технологические компании Spotify, Slack, Palantir и Roblox.

Итоговая стоимость Coinbase превысила капитализацию традиционных бирж: Nasdaq ($26 млрд), CME Group ($74 млрд), International Exchange, материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи ($67 млрд).

Coinbase основана в 2012 году. Платформа позволяет продавать, покупать и управлять криптовалютой. Имеет более 56 млн пользователей. Выручка Coinbase в 2020 году составила $1,28 млрд, чистая прибыль — более $300 млн.

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Роман Брыль
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Coinbase биржа Nasdaq ipo
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