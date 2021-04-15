Стоимость криптовалютной биржи Coinbase выросла до $86 млрд после IPO

Рыночная стоимость криптовалютной биржи Coinbase составила $85,8 млрд по итогу дебютного размещения акций на торговой площадке Nasdaq. Об этом пишет CNBC.

В ходе торговой сессии капитализация Coinbase достигла пикового значения в $110 млрд, когда акции подскочили в цене до $429 со стартовых $381. Впоследствии цена снижалась и на момент закрытия сессии опустилась до $328 за акцию.

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Дебютная продажа акций Coinbase проходила по процедуре прямого листинга, позволявшей существующим акционерам продавать акции в режиме реального времени по рыночной цене. По такой процедуре IPO ранее размещали акции технологические компании Spotify, Slack, Palantir и Roblox.

Итоговая стоимость Coinbase превысила капитализацию традиционных бирж: Nasdaq ($26 млрд), CME Group ($74 млрд), International Exchange, материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи ($67 млрд).

Coinbase основана в 2012 году. Платформа позволяет продавать, покупать и управлять криптовалютой. Имеет более 56 млн пользователей. Выручка Coinbase в 2020 году составила $1,28 млрд, чистая прибыль — более $300 млн.

18 декабря 2020 года крупнейшая биржа для криптовалют в США Coinbase Global подала заявку на проведение первичного размещения акций.

26 февраля 2021 года Coinbase объявила о готовящемся прямом листинге на бирже Nasdaq.

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Роман Брыль

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