"Поворотный момент". Крупнейшая в США биржа для криптовалют подала заявку на IPO
Крупнейшая биржа для криптовалют в США Coinbase Global подала заявку на проведение первичного размещения акций (IPO). Об этом сообщается в блоге Coinbase.
Информации об объемах и дате IPO компания не раскрывает.
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Примечательно, что объявление биржа сделала после достижения биткоином рекордного в своей истории значения в $23 000.
Эксперты отмечают, что выход Coinbase на это IPO станет "огромным событием" для отрасли.
"Это поворотный момент для этого класса активов с точки зрения как легитимации, так и предоставления инвесторам возможности делать ставку на криптоиндустрию, не покупая конкретный актив", – отметил в комментарии Bloomberg сооснователь MultiCoin Capital и инвестор Coinbase Кайл Самани.
- В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.
- 17 декабря курс биткоина за сутки вырос почти на 20%. 18 декабря Bitcoin торгуется вблизи $23 000 за "монету".
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