"Поворотный момент". Крупнейшая в США биржа для криптовалют подала заявку на IPO

Крупнейшая биржа для криптовалют в США Coinbase Global подала заявку на проведение первичного размещения акций (IPO). Об этом сообщается в блоге Coinbase.

Информации об объемах и дате IPO компания не раскрывает.

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Примечательно, что объявление биржа сделала после достижения биткоином рекордного в своей истории значения в $23 000.

Эксперты отмечают, что выход Coinbase на это IPO станет "огромным событием" для отрасли.

"Это поворотный момент для этого класса активов с точки зрения как легитимации, так и предоставления инвесторам возможности делать ставку на криптоиндустрию, не покупая конкретный актив", – отметил в комментарии Bloomberg сооснователь MultiCoin Capital и инвестор Coinbase Кайл Самани.

Базирующаяся в Сан-Франциско Coinbase была основана в 2012 году бывшим инженером Airbnb Брайаном Армстронгом и экс-трейдером Goldman Sachs Фредом Эрсамом. По данным Forbes Real-Time, Армстронг занимает 2278 место в списке богатейших людей мира с состоянием $1 млрд. На сегодня Coinbase – крупнейшая по объемам торгов биржа для криптовалют в США и одна из крупнейших в мире. На сайте Coinbase отмечается, что площадкой биржи пользуются больше 35 млн человек в более чем 100 странах. Активы Coinbase оцениваются в $25 млрд.

В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

17 декабря курс биткоина за сутки вырос почти на 20%. 18 декабря Bitcoin торгуется вблизи $23 000 за "монету".

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Юрий Тарасовский

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