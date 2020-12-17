Это только начало. Bitcoin за день вырос на 20%

Стоимость криптовалюты Bitcoin утром 17 декабря достигла $23,439 (+20,16%) и установила новый исторический максимум. Еще вчера Биткойн впервые преодолел отметку в 20 000, сообщает CoinDesk.

Рост вызван ожиданием инвесторов, что скоро криптовалюта станет основным способом оплаты. Также ей удалось избавиться от негативного стереотипа о непрозрачности инвесторов и не склонных к риску потребителях.

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Директор по развитию цифровой валютной платформы Ziglu Ян Ли в комментарии Reuters заявил, что современные обменные платформы находятся в авангарде обеспечения легкого, безопасного и быстрого доступа к криптовалюте.

"Более широкое внедрение еще больше увеличит стоимость Биткойн, это только начало", – отметил Ли.

По состоянию на 12.40 стоимость Биткойн составляла $22,664 (15,16%). Стоимость Ethereum выросла до $667.76(+12,68%). Ripple (XRP) стоил $0,565 (+25,03%).

В конце июля стоимость Биткойна начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

31 октября стоимость Биткойна выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000. Тогда криптовалюта побила курс января 2018 года.

17 ноября Биткойн вырос до $17 000 впервые за два года. Уже на следующий день курс Bitcoin превысил $18 000 и обновил максимум декабря 2017 года.

26 ноября курс Биткойн обвалился на $2000 за день. О причинах читайте тут.

16 декабря курс Bitcoin вырос до $20 619, что стало историческим максимумом.

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Александр Мясищев

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