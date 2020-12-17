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Это только начало. Bitcoin за день вырос на 20%

17.12.2020, 12:54
Это только начало. Bitcoin за день вырос на 20% - Фото
Иллюстративное фото (Фото: EPA)

Стоимость криптовалюты Bitcoin утром 17 декабря достигла $23,439 (+20,16%) и установила новый исторический максимум. Еще вчера Биткойн впервые преодолел отметку в 20 000, сообщает CoinDesk.

Рост вызван ожиданием инвесторов, что скоро криптовалюта станет основным способом оплаты. Также ей удалось избавиться от негативного стереотипа о непрозрачности инвесторов и не склонных к риску потребителях.

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Директор по развитию цифровой валютной платформы Ziglu Ян Ли в комментарии Reuters заявил, что современные обменные платформы находятся в авангарде обеспечения легкого, безопасного и быстрого доступа к криптовалюте.

"Более широкое внедрение еще больше увеличит стоимость Биткойн, это только начало", – отметил Ли.

По состоянию на 12.40 стоимость Биткойн составляла $22,664 (15,16%). Стоимость Ethereum выросла до $667.76(+12,68%). Ripple (XRP) стоил $0,565 (+25,03%).

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Александр Мясищев
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