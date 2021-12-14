Tesla планирует продавать товары за "мемную" криптовалюту Dogecoin

Производитель электромобилей Tesla планирует выпустить продукцию со своей символикой, которую будет продавать за Dogecoin, написал глава компании Илон Маск в Twitter. После этого котировки криптовалюты подорожали более чем на 25%.

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"Tesla сделает некоторые товары, которые можно будет купить за Doge, и посмотрит, как все пойдет", — сказал Маск.

Tesla выпускает одежду со своей символикой, также пряжки для ремней Giga Texas и мини-модели своих автомобилей.

Также производитель электрокаров практикует выпуск необычных предметов ограниченного выпуска, таких как Cyberwhistle, созданный по образцу долгожданного Cybertruck. Недавно компания выпустила детский квадроцикл Cyberquad, также созданный по образцу грузовика.

Reuters сообщает, что Dogecoin, популярный среди розничных инвесторов в криптовалюту, после твита Илона Маска поднялся на 25% до $0,20 за монету.

Dogecoin был создан в 2014 году как пародия на популярный интернет-мем "doge", в котором использовалось изображение собаки сиба-ину. И хотя зарождалась эта криптовалюта как шутка, сейчас ее рыночная стоимость составляет около $25,7 млрд.

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Илон Маск, у которого более 66 млн подписчиков в Twitter, в 2021 году активно провоцирует рост Dogecoin своими упоминаниями в соцсетях: в декабре он упомянул монету в Твиттере и тот сразу же вырос на 20%, потом он проделал то же самое в начале февраля и еще раз в середине того же месяца, когда сказал, что купил немного Dogecoin для своего годовалого сына. С начала года токен подорожал более чем в 30 раз.

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Наталия Фреик

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