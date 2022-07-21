Tesla продала 75% своих биткоинов. Но оставила Dogecoin

Фото: unsplash.com

Автопроизводитель Tesla Илона Маска продал три четверти своих активов в биткоинах.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"По состоянию на конец второго квартала мы конвертировали примерно 75% наших биткоинов в фиатную валюту. Операции по обмену во втором квартале увеличили наш баланс наличных денег на $936 млн", — говорится в последнем отчете Tesla для акционеров.

Еще в 2021 году Tesla инвестировала в биткоин примерно $1,5 млрд. То, что ей удалось получить за 75% "монет" меньше миллиарда, означает, что компания потеряла до $200 млн на этой операции.

В ходе презентации отчета акционерам Маск сказал, что Tesla продала биткоины, чтобы максимально увеличить свою наличную позицию. Он также заявил, что решение компании о продаже биткоинов не нужно воспринимать как "какой-то приговор" криптовалюте. По словам Маска, Tesla не исключает повторного выкупа биткоинов в будущем.

Миллиардер также добавил, что компания не продала ни одного токена Dogecoin.

Сколько именно DOGE принадлежит компании Маска, точно неизвестно. По данным квартального отчета, цифровые активы Tesla сейчас оцениваются в $218 млн, большинство из них приходится на биткоины.