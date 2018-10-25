Tether уничтожила полмиллиарда криптовалютных токенов

В октябре капитализация этого блокчейн-проекта опустилась до отметки в $2 млрд

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Компания Tether, эмитент стейблкоинов USDT, уничтожила 500 млн собственных токенов, сообщает обозреватель Omniexplorer.info.

Блокчейн-проект перевел криптовалюты из хранилища на другой адрес, после чего его владелец их аннулировал.

«За прошедшую неделю Tether погасил большое количество токенов USDT, компания уничтожила 500 млн монет, которые находятся в хранилище, оставив другую часть (около 466 млн) в качестве подготовительной меры для выпуска USDT в будущем, - сообщили в компании.

Они отметили, что концепция выпуска и изъятия токенов описана в white paper проекта. В Tether напомнили, что все держатели USDT могут погасить свои токены реальными долларами США, так как они полностью обеспечены этой валютой. Это утверждение неоднократно подвергали сомнению, а компания не может предоставить реальных доказательств своих слов.

В октябре общая капитализация блокчейн-проекта опустилась на 29%, до отметки в $2 млрд. При этом, компания активно развивает другие стейблкоины, привязанные к доллару США.

Напомним, 5 ноября Федеральная служба исполнения наказаний и судебных приставов США проведет торги, на которых будет продано 660 биткоинов, конфискованных правоохранителями.