Toyota выпустит цифровую валюту
ИТ-подразделение корпорации Toyota разработает свою цифровую валюту и проведет его тестирование. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе, пишет РБК-Крипто.
Токен будет создан с помощью блокчейн-платформы DeCurret.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
В Toyota Systems рассказали, что тестирование цифровой валюты будет проводиться среди 2500 сотрудников компании. Они смогут получать токены в качестве вознаграждения, хранить их в личных блокчейн-кошельках и обменивать на призы.
Таким образом будут исследованы возможности использования блокчейн-решений в бизнес-модели компании. Если тестирование пройдет успешно, в будущем цифровая валюта может быть задействована в цепочке поставок или для осуществления платежей между предприятиями.
Свой токен также планирует выпустить финансовая группа Mitsubishi UFJ. В июле президент компании Хиронори Камезава заявил, что она запустит токен MUFG во второй половине 2020 года.
- В JPMorgan считают биткоин будущей заменой золота.
Комментарии