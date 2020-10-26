Toyota выпустит цифровую валюту

ИТ-подразделение корпорации Toyota разработает свою цифровую валюту и проведет его тестирование. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе, пишет РБК-Крипто.

Токен будет создан с помощью блокчейн-платформы DeCurret.

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В Toyota Systems рассказали, что тестирование цифровой валюты будет проводиться среди 2500 сотрудников компании. Они смогут получать токены в качестве вознаграждения, хранить их в личных блокчейн-кошельках и обменивать на призы.

Таким образом будут исследованы возможности использования блокчейн-решений в бизнес-модели компании. Если тестирование пройдет успешно, в будущем цифровая валюта может быть задействована в цепочке поставок или для осуществления платежей между предприятиями.

Свой токен также планирует выпустить финансовая группа Mitsubishi UFJ. В июле президент компании Хиронори Камезава заявил, что она запустит токен MUFG во второй половине 2020 года.

Токен – это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, выполняющая функцию "заменителя ценных бумаг" в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейн-цепочке. Сегодня существует много разновидностей токенов. В отличие от криптовалют, токены могут быть эмитированы как централизованно (под управлением одной организации), так и децентрализованно (под управлением заранее определенного алгоритма).

В JPMorgan считают биткоин будущей заменой золота.

Наталия Софиенко

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