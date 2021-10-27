Треть биткоинов находится под контролем 10 000 инвесторов

Аналитики из Национального бюро экономических исследований (NBER) разработали алгоритм, который позволяет различать посредников и конечных владельцев криптовалюты. В исследовании указано, что на конец 2020 года посредники, например, криптобиржи, контролировали около 5,5 млн биткоинов, физлица — 8,5 млн биткоинов.

Согласно отчету, треть мирового объема этой криптовалюты в руках у 10 000 инвесторов.

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Концентрация майнеров оказалась еще выше. NBER обнаружило, что только 10% майнеров контролируют 90% мировых майнинговых мощностей биткоина, а 0,1% (около 50 майнеров) контролируют половину мощностей.

"Наши результаты показывают, что, несмотря на значительное распространение биткоина в последние несколько лет, в экосистеме криптовалюты по-прежнему доминируют крупные и концентрированные игроки, будь то крупные майнеры, держатели биткоинов или бирж. Такая концентрация делает биткоин подверженным системному риску, а также подразумевает, что большую часть выгоды от его дальнейшего распространения получит небольшая группа игроков", — говорится в исследовании.

Такая высокая концентрация делает биткоин уязвимым перед атакой — небольшая группа майнеров сможет сговориться и взять под контроль большую часть сети, отмечает Bloomberg.

20 октября, в ходе торгов курс биткоина преодолел психологическую отметку в $65 000. Таким образом, самая популярная в мире криптовалюта побила предыдущий рекорд.

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Наталия Софиенко

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