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ЦАР второй после Сальвадора узаконила биткоин как платежное средство

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 15:24
ЦАР второй после Сальвадора узаконила биткоин как платежное средство - Фото
Фото: depositphotos.com

Центральноафриканская Республика узаконила биткоин как платежное средство наравне с центральноафриканским франком, сообщил глава администрации президента страны Обед Намсио. ЦАР стала второй страной мира, принявшей такое решение, после Сальвадора, сообщило агентство AFP.

Национальный парламент ЦАР принял закон об использовании криптовалюты в понедельник, 25 апреля, и президент Фостен-Аршанж Туадера подписал его.

"Этот шаг делает Центральноафриканскую Республику одной из самых смелых и дальновидных стран мира", – говорится в заявлении президентской администрации.

ЦАР – одна из беднейших стран мира.

ЦАР второй после Сальвадора узаконила биткоин как платежное средство
Андрей Водяный
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