ЦАР второй после Сальвадора узаконила биткоин как платежное средство
27.04.2022, 15:24
Фото: depositphotos.com
Центральноафриканская Республика узаконила биткоин как платежное средство наравне с центральноафриканским франком, сообщил глава администрации президента страны Обед Намсио. ЦАР стала второй страной мира, принявшей такое решение, после Сальвадора, сообщило агентство AFP.
Национальный парламент ЦАР принял закон об использовании криптовалюты в понедельник, 25 апреля, и президент Фостен-Аршанж Туадера подписал его.
"Этот шаг делает Центральноафриканскую Республику одной из самых смелых и дальновидных стран мира", – говорится в заявлении президентской администрации.
ЦАР – одна из беднейших стран мира.
- В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой в мире страной, в которой криптовалюта биткоин получила статус официального платежного средства наравне с долларом США. Рассчитываться ею можно за все товары и услуги.
- МВФ раскритиковал решение Сальвадора, заявив о больших рисках, связанных с использованием биткоина, для финансовой стабильности государства.
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