ЦАР второй после Сальвадора узаконила биткоин как платежное средство

Центральноафриканская Республика узаконила биткоин как платежное средство наравне с центральноафриканским франком, сообщил глава администрации президента страны Обед Намсио. ЦАР стала второй страной мира, принявшей такое решение, после Сальвадора, сообщило агентство AFP.

Национальный парламент ЦАР принял закон об использовании криптовалюты в понедельник, 25 апреля, и президент Фостен-Аршанж Туадера подписал его.

"Этот шаг делает Центральноафриканскую Республику одной из самых смелых и дальновидных стран мира", – говорится в заявлении президентской администрации.

ЦАР – одна из беднейших стран мира.

В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой в мире страной, в которой криптовалюта биткоин получила статус официального платежного средства наравне с долларом США. Рассчитываться ею можно за все товары и услуги.

МВФ раскритиковал решение Сальвадора, заявив о больших рисках, связанных с использованием биткоина, для финансовой стабильности государства.

Андрей Водяный

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