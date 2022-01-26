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МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткоина как законного платежного средства

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 14:11
МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткоина как законного платежного средства - Фото
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд призвал Сальвадор сузить сферу действия закона о криптовалютах, лишив биткойн статуса законного платежного средства. Об этом говорится в отчете МВФ по итогам визита миссии в эту страну. 

В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин законным платежным средством.   

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Существуют большие риски, связанные с использованием биткоина для финансовой стабильности Сальвадора, финансовой целостности и защиты прав потребителей, а также связанные с криптовалютой условные фискальные обязательства, говорится в отчете. 

Также в МВФ считают слишком рискованным выпуск гособлигаций страны, обеспеченных биткоинами. 

В то же время, в Фонде согласились с важностью расширения доступа граждан страны к финансовым услугам и отметили, что эту роль могут сыграть цифровые платежные средства, такие как электронный кошелек Chivo, разработанный властями Сальвадора.  

Однако в МВФ подчеркнули необходимость строгого регулирования и надзора за новой экосистемой Chivo.  

По прогнозу МВФ, рост ВВП Сальвадора по итогам 2021 года составит около 10% против 7,9% падения годом ранее. В 2022 году экономика страны вырастет на 3,2%. 

При этом постоянный бюджетный дефицит и высокий уровень обслуживания долга Сальвадором приводят к большим и растущим потребностям в финансировании.  

Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 5,7% ВВП в 2021 году и около 5% ВВП в 2022 году. В соответствии с текущей политикой ожидается, что государственный долг вырастет примерно до 96% ВВП в 2026 году. 

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Роман Брыль
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МВФ биткоин сальвадор Chivo
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