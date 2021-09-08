Курс биткоина обвалился после сбоя в работе криптокошелька в Сальвадоре

Курс Bitcoin снизился более чем на 17% накануне на фоне сбоя приложения для расчетов Chivo, которое разработали власти Сальвадора, где криптовалюта с 7 сентября признана официальной валютой.

Как пишет Bloomberg, во вторник в Нью-Йорке крупнейшая криптовалюта упала до $43 050.

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Работу криптокошелька Chivo удалось восстановить – президент Найиб Букеле написал в Твиттере, что приложение снова доступно для загрузки.

После обвала курса крупнейшие криптобиржи мира Coinbase, Gemini и Kraken сообщили о технических неполадках. Из-за ликвидации позиций трейдеры потеряли более $3,5 млрд.

К 10:15 по Киеву 8 сентября биткоин торгуется на уровне $45 470 (-13,4%), свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

В начале сентября биткоин несколько раз преодолевал отметку в $50 000.

9 июня 2021 года парламент Республики Сальвадор принял закон, признающий криптовалюту биткоин легальным платежным средством в стране. 17 июня Всемирный банк заявил, что не может помочь властям Сальвадора с легализацией биткоинов. 26 июня президент Сальвадора анонсировал введение криптокошелька Chivo для каждого гражданина страны. 7 сентября Сальвадор стал первой в мире страной, признавшей биткоин официальным платежным средством. По словам президента страны, это позволит сальвадорцам получить более широкий доступ к финансовым услугам и сэкономить на комиссиях за денежные переводы. Экономисты считают, что такая нестабильная валюта только навредит слабой сальвадорской экономике.

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Юрий Тарасовский

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