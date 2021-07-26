Центробанк Швеции призвал не покупать национальную криптовалюту еКрона. Ее еще не создали

Центральный банк Швеции (Riskbank) опубликовал официальное опровержение о запуске национальной цифровой валюты еКрона и призвал не покупать криптовалюту с таким названием. Официальное предупреждение опубликовано на сайте центробанка.

"На некоторых вебсайтах и в социальных сетях распространятся ложная информация о том, что Riskbank продает электронные кроны. С Riskbank связывались люди, рассказавшие, что к ним обращались компании, утверждающие, про продают электронные кроны от имени Riskbank. Однако, еще не принято окончательного решения, будет ли Riskbank выпускать электронные кроны и их, на сегодняшний день, не может быть в законной продаже", – говорится в сообщении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Заявление центробанка стало реакцией на появившуюся в последние дни информацию, о том, что Швеция стала первой страной в мире, запустившую национальную криптовалюту - еКрону - которую можно свободно купить у авторизированных брокеров.

Компании утверждают, что после эмиссии еКрон стоимость одного токена якобы составляет 0,2 евро, и при минимально требуемом депозите в эквиваленте $250, покупатель получает быстро растущий в цене актив, защищенный от обесценивания гарантиями центробанка Швеции.

В официальных сообщениях Riskbank утверждается, что окончательного решения о запуске еКроны еще не принято. В июне 2021 года цетробанк завершил только первую пилотную фазу тестирования национальной цифровой валюты. На текущий год запланированы еще ряд тестовых программ.

В цетробанке подчеркивают, что введение электронной кроны - это политическое решение, и его будет принимать правительство.

"В настоящее время изучается роль государства на рынке платежей и потребность в цифровой валюте центрального банка", – говорится в сообщении Riskbank.

15 декабря 2020 года Правительство Швеции решило полностью отказаться от использования в стране наличных денег и перейти на цифровые валюты. Исследования по переходу на криптовалюту планируется завершить до конца ноября 2022 года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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