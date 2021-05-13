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Твит Маска об отказе Tesla от биткоина обвалил акции компаний, связанных с криптовалютой

13.05.2021, 15:53
Твит Маска об отказе Tesla от биткоина обвалил акции компаний, связанных с криптовалютой - Фото
Фото: depositphotos.com

Акции компаний, связанных с биткоином — американских Square, Coinbase Global Inc, MicroStrategy Incorporated, европейской Argo Blockchain PLC и других упали после заявления основателя Tesla Илона Маска о том, что его компания не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты. Об этом пишет investing.com.

Бумаги Square, которая инвестировала в биткоин $220 млн, подешевели на постмаркете на 2,74%, до $200,88.

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Акции криптобиржи Coinbase упали на 4,6%, до $269,98. Бумаги Microstrategy — cнизились на 6,6%, до $509. В Европе акции крипто-майнера Argo Blockchain рухнули почти на 10%.

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Наталия Софиенко
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Илон Маск биткоин tesla
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