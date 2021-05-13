Твит Маска об отказе Tesla от биткоина обвалил акции компаний, связанных с криптовалютой
13.05.2021, 15:53
Фото: depositphotos.com
Акции компаний, связанных с биткоином — американских Square, Coinbase Global Inc, MicroStrategy Incorporated, европейской Argo Blockchain PLC и других упали после заявления основателя Tesla Илона Маска о том, что его компания не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты. Об этом пишет investing.com.
Бумаги Square, которая инвестировала в биткоин $220 млн, подешевели на постмаркете на 2,74%, до $200,88.
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Акции криптобиржи Coinbase упали на 4,6%, до $269,98. Бумаги Microstrategy — cнизились на 6,6%, до $509. В Европе акции крипто-майнера Argo Blockchain рухнули почти на 10%.
- Маск заявил, что компания больше не будет принимать биткоины для оплаты своих электрокаров. Миллиардер пояснил, что решение связано с неэкологичностью способа добычи цифровой валюты. Курс биткоина снизился на 15% после заявления основателя Tesla.
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