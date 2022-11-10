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Украинская криптобиржа Kuna по политическим мотивам отказалась поддерживать монеты Binance

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 17:17
Украинская криптобиржа Kuna по политическим мотивам отказалась поддерживать монеты Binance - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинская криптовалютная биржа Kuna Exchange обвинила Binance в поддержке путинского режима и остановила торговые операции с ее криптовалютой Binance Coin, или BNB. Об этом говорится в сообщении Kuna в Facebook.

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"Сообщаем вам, что мы прекращаем возможность пополнения баланса токена BNB и останавливаем торговые операции. Такое решение обусловлено тем, что KUNA не будет работать с токенами и активами платформ, поддерживающих путинский режим и продолжающих свою деятельность на территории стран-террористов, несмотря на санкции", – говорится в заявлении биржи.

Вывод BNB будет работать, пока все держатели актива не выведут токен на другие кошельки.

  • На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Binance работает с клиентами из Ирана, несмотря на финансовые санкции США. С 2018 года количество трансакций Binance, связанных с Ираном, достигло $8 млрд.
  • Представитель Binance.US заявил агентству, что опубликованные данные о трансакциях с иранскими биржами не точны. Позже в компании добавили, что услугами Binance могут пользоваться находящиеся за пределами Ирана граждане страны.
  • В сентябре криптобиржа Binance позволила украинцам проходить верификацию через приложение "Дия".
Андрій Водяний
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криптовалюта Binance KUNA BNB
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