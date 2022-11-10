Украинская криптобиржа Kuna по политическим мотивам отказалась поддерживать монеты Binance
10.11.2022, 17:17
Фото: depositphotos.com
Украинская криптовалютная биржа Kuna Exchange обвинила Binance в поддержке путинского режима и остановила торговые операции с ее криптовалютой Binance Coin, или BNB. Об этом говорится в сообщении Kuna в Facebook.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Сообщаем вам, что мы прекращаем возможность пополнения баланса токена BNB и останавливаем торговые операции. Такое решение обусловлено тем, что KUNA не будет работать с токенами и активами платформ, поддерживающих путинский режим и продолжающих свою деятельность на территории стран-террористов, несмотря на санкции", – говорится в заявлении биржи.
Вывод BNB будет работать, пока все держатели актива не выведут токен на другие кошельки.
- На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Binance работает с клиентами из Ирана, несмотря на финансовые санкции США. С 2018 года количество трансакций Binance, связанных с Ираном, достигло $8 млрд.
- Представитель Binance.US заявил агентству, что опубликованные данные о трансакциях с иранскими биржами не точны. Позже в компании добавили, что услугами Binance могут пользоваться находящиеся за пределами Ирана граждане страны.
- В сентябре криптобиржа Binance позволила украинцам проходить верификацию через приложение "Дия".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии