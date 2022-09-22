Криптобиржа Binance разрешила украинцам проходить верификацию через приложение Дия

Украинцам открыли возможность проходить верификацию на криптобирже Binance через приложение Дия. Для этого достаточно предоставить криптобирже цифровую копию паспорта в Дие, объясняет пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

До этого, чтобы верифицироваться на платформе криптобиржи, пользователям необходимо было фотографировать паспорт и загружать фото в систему самостоятельно.

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Пока верификация через Дию доступна только для новых пользователей Binance. Для тех, кто зарегистрировался на платформе до 5 сентября 2022 года, верификация через Дию будет доступна позже.

В Минцифре обращают внимание, что для защиты своих клиентов и предотвращения финансовых преступлений Binance соблюдает строгие правила. Поэтому верификация на платформе актуальных персональных данных обязательна.

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Роман Бриль

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