Криптобиржа Binance разрешила украинцам проходить верификацию через приложение Дия
Украинцам открыли возможность проходить верификацию на криптобирже Binance через приложение Дия. Для этого достаточно предоставить криптобирже цифровую копию паспорта в Дие, объясняет пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
До этого, чтобы верифицироваться на платформе криптобиржи, пользователям необходимо было фотографировать паспорт и загружать фото в систему самостоятельно.
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Пока верификация через Дию доступна только для новых пользователей Binance. Для тех, кто зарегистрировался на платформе до 5 сентября 2022 года, верификация через Дию будет доступна позже.
В Минцифре обращают внимание, что для защиты своих клиентов и предотвращения финансовых преступлений Binance соблюдает строгие правила. Поэтому верификация на платформе актуальных персональных данных обязательна.
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