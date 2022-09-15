Украина поднялась на третье место в мире по использованию криптовалют

Украина заняла третье место среди 146 стран мира по использованию криптовалют. Об этом свидетельствуют данные ежегодного индекса блокчейн-компании Chainalysis.

Цель индекса – измерить вложения граждан в криптовалюты и частоту пользования им пяти видами криптовалютных услуг, объясняют в Chainalysis.

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Согласно данным индекса, использование криптовалют в мире стабилизировалось в 2021 году, после периода стремительного роста с середины 2019 года.

Основная тенденция глобального рынка криптовалют – рост их использования в развивающихся странах.

"Пользователи в странах с доходом ниже среднего и выше среднего часто полагаются на криптовалюту для отправки денежных переводов, сохранения своих сбережений во времена волатильности фиатной валюты и удовлетворения других финансовых потребностей, уникальных для экономик своих стран", – объясняют авторы исследования.

По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, высокая позиция Украины в глобальном рейтинге использования криптовалют — это результат развития и легализации криптоиндустрии в стране.

"Мы хотим создать в Украине наиболее благоприятные условия для развития криптобизнеса. Чтобы мировые криптокомпании могли легально входить в Украину и вести бизнес, используя банковскую систему. А украинцы декларировать и защищать свои доходы в виртуальных активах", – прокомментировал Федоров.

Chainalysis о методологии: Наш глобальный индекс состоит из пяти подиндексов, каждый из которых основан на использовании странами различных типов криптовалютных услуг. Мы оцениваем 146 стран, по которым есть достаточно данных. В соответствии с каждым из этих пяти показателей, берем среднее геометрическое рейтинга каждой страны по всем пяти показателям, а затем усредняем это число по шкале от 0 до 1. Чем ближе окончательный балл страны к 1, тем выше ее рейтинг.

16 мая отчет аналитической группы Crystal подтвердил, что криптопожертвования для Украины стали крупнейшими в истории.

19 июля, цена биткоина превысила $22 000 и торговалась выше этого показателя впервые с середины июня.

15 сентября блокчейн Ethereum перешел на новый алгоритм без майнинга.

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Роман Бриль

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