Украина поднялась на третье место в мире по использованию криптовалют
Украина заняла третье место среди 146 стран мира по использованию криптовалют. Об этом свидетельствуют данные ежегодного индекса блокчейн-компании Chainalysis.
Цель индекса – измерить вложения граждан в криптовалюты и частоту пользования им пяти видами криптовалютных услуг, объясняют в Chainalysis.
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Согласно данным индекса, использование криптовалют в мире стабилизировалось в 2021 году, после периода стремительного роста с середины 2019 года.
Основная тенденция глобального рынка криптовалют – рост их использования в развивающихся странах.
"Пользователи в странах с доходом ниже среднего и выше среднего часто полагаются на криптовалюту для отправки денежных переводов, сохранения своих сбережений во времена волатильности фиатной валюты и удовлетворения других финансовых потребностей, уникальных для экономик своих стран", – объясняют авторы исследования.
По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, высокая позиция Украины в глобальном рейтинге использования криптовалют — это результат развития и легализации криптоиндустрии в стране.
"Мы хотим создать в Украине наиболее благоприятные условия для развития криптобизнеса. Чтобы мировые криптокомпании могли легально входить в Украину и вести бизнес, используя банковскую систему. А украинцы декларировать и защищать свои доходы в виртуальных активах", – прокомментировал Федоров.
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