Впервые за месяц биткоин поднялся выше $22 000

Во вторник, 19 июля, цена биткоина, наиболее популярной криптовалюты в мире, превысила $22 000 и торговалась выше этого показателя впервые с середины июня.

Цена криптовалюты на максимуме составляла $22 945,4, свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

За последние сутки валюта подорожала на 0,51%.

Последний раз цена приближалась к $23 000 за биткоин во время торгов 16 июня.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, выросла в цене на 11,3% – до $1496.

Американские фондовые индексы завершили в прошлую пятницу максимальным ростом за месяц и продолжили расти в понедельник, как и европейские акции.

Читайте также: Крупнейшие криптовалюты обесцениваются и стоят над пропастью. Чего ждать

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.