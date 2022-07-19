Впервые за месяц биткоин поднялся выше $22 000
19.07.2022, 13:33
Биткоин (Фото: depositphotos.com)
Во вторник, 19 июля, цена биткоина, наиболее популярной криптовалюты в мире, превысила $22 000 и торговалась выше этого показателя впервые с середины июня.
Цена криптовалюты на максимуме составляла $22 945,4, свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk.
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За последние сутки валюта подорожала на 0,51%.
Последний раз цена приближалась к $23 000 за биткоин во время торгов 16 июня.
Эфир, вторая по популярности криптовалюта, выросла в цене на 11,3% – до $1496.
Американские фондовые индексы завершили в прошлую пятницу максимальным ростом за месяц и продолжили расти в понедельник, как и европейские акции.
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