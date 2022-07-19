UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Впервые за месяц биткоин поднялся выше $22 000

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 13:33
Впервые за месяц биткоин поднялся выше $22 000 - Фото
Биткоин (Фото: depositphotos.com)

Во вторник, 19 июля, цена биткоина, наиболее популярной криптовалюты в мире, превысила $22 000 и торговалась выше этого показателя впервые с середины июня.

Цена криптовалюты на максимуме составляла $22 945,4, свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

За последние сутки валюта подорожала на 0,51%.

Последний раз цена приближалась к $23 000 за биткоин во время торгов 16 июня.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, выросла в цене на 11,3% – до $1496.

Американские фондовые индексы завершили в прошлую пятницу максимальным ростом за месяц и продолжили расти в понедельник, как и европейские акции.

Читайте также: Крупнейшие криптовалюты обесцениваются и стоят над пропастью. Чего ждать

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
капитализация криптовалют биткоин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 