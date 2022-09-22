В Украине выпустили карту для расчетов криптовалютой

Украинский банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, сообщает пресс-служба банка.

Weld card привязана к криптовалютному кошельку на платформе Weld Money. Карту можно добавить в Apple Pay, Google Pay и рассчитываться криптовалютой за товары и услуги без необходимости пользователю самостоятельно конвертировать ее в обычную (фиатную) валюту.

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Конвертация криптовалюты происходит в автоматическом режиме: при расчете картой weld эквивалентная сумма списывается с криптовалютного баланса кошелька Weld Money.

В настоящее время weld card позволяет рассчитываться стейблкоином USDT, а вскоре будут добавлены криптовалюты bitcoin и altcoin.

Интегрированные биржи для использования: WhiteBIT, Huobi, Binance, Exmo, Kucoin, Kuna.

Украина заняла третье место среди 146 стран мира по использованию криптовалют.

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Наталія Софієнко

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