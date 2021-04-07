UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн. У кого больше

07.04.2021, 13:52
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн. У кого больше - Фото
Фото: depositphotos.com

В декларациях о доходах за 2020 год 652 чиновника задекларировали 46 351 битикоина на общую сумму 75 млрд грн. Об этом сообщает Opendatabot. 

Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах (11%), Министерстве обороны (8%) и Национальной полиции (6%).

Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов владеет наибольшим количеством биткоинов – 18 000 – на сумму более $1 млрд.

Первый секретарь посольства Украины во Вьетнаме Петр Ленский и его супруга задекларировали 6 528 биткоинов.

Также в топ-10 чиновников по количеству биткоинов входят: заместитель главы Одесского облсовета Александр Урбанский (5328), его брат, народный депутат Анатолий Урбанский (4256), депутаты Одесского горсовета Владимир Кривошея (3493) и Дмитрий Пеструев (1318), депутат Ужгородского горсовета Михаил Чурило (826), депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец (398), заместитель главы Госгеонедр Роман Сарамага (380) и глава Валковской районной администрации Юрий Аксенов.

"Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать их происхождение невозможно. В теории возможно задекларировать любую сумму в биткоинах, не приводя никаких доказательств их фактического существования. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений" – отмечают в Opendatabot.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
декларации чиновников биткоин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 