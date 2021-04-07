Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн. У кого больше

В декларациях о доходах за 2020 год 652 чиновника задекларировали 46 351 битикоина на общую сумму 75 млрд грн. Об этом сообщает Opendatabot.

Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах (11%), Министерстве обороны (8%) и Национальной полиции (6%).

Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов владеет наибольшим количеством биткоинов – 18 000 – на сумму более $1 млрд.

Первый секретарь посольства Украины во Вьетнаме Петр Ленский и его супруга задекларировали 6 528 биткоинов.

Также в топ-10 чиновников по количеству биткоинов входят: заместитель главы Одесского облсовета Александр Урбанский (5328), его брат, народный депутат Анатолий Урбанский (4256), депутаты Одесского горсовета Владимир Кривошея (3493) и Дмитрий Пеструев (1318), депутат Ужгородского горсовета Михаил Чурило (826), депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец (398), заместитель главы Госгеонедр Роман Сарамага (380) и глава Валковской районной администрации Юрий Аксенов.

"Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать их происхождение невозможно. В теории возможно задекларировать любую сумму в биткоинах, не приводя никаких доказательств их фактического существования. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений" – отмечают в Opendatabot.

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Роман Брыль

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