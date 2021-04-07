Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн. У кого больше
В декларациях о доходах за 2020 год 652 чиновника задекларировали 46 351 битикоина на общую сумму 75 млрд грн. Об этом сообщает Opendatabot.
Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах (11%), Министерстве обороны (8%) и Национальной полиции (6%).
Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов владеет наибольшим количеством биткоинов – 18 000 – на сумму более $1 млрд.
Первый секретарь посольства Украины во Вьетнаме Петр Ленский и его супруга задекларировали 6 528 биткоинов.
Также в топ-10 чиновников по количеству биткоинов входят: заместитель главы Одесского облсовета Александр Урбанский (5328), его брат, народный депутат Анатолий Урбанский (4256), депутаты Одесского горсовета Владимир Кривошея (3493) и Дмитрий Пеструев (1318), депутат Ужгородского горсовета Михаил Чурило (826), депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец (398), заместитель главы Госгеонедр Роман Сарамага (380) и глава Валковской районной администрации Юрий Аксенов.
"Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать их происхождение невозможно. В теории возможно задекларировать любую сумму в биткоинах, не приводя никаких доказательств их фактического существования. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений" – отмечают в Opendatabot.
- 12 февраля 2021 года зампредседателя правления НБУ Алексей Шабан сообщил в интервью LIGA.net, что рынок криптовалют в Украине никак не регулируется, поэтому у НБУ нет статистики об объемах операций с биткоином.
- 6 апреля капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн.
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