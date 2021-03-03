В криптоматах США начали продавать Dogecoin

С 1 марта в 1 800 банкоматов Coinflip в 45 американских штатах можно приобрести цифровую монету Dogecoin, которую активно продвигает Илон Маск. Об этом

оператор криптоматов Coinflip объявил в Twitter.

В компании решили поддержать монету из-за того, что в последнее время она привлекла внимание многих знаменитостей, включая Снупа Догга, Джина Симмонса и Кевина Джонаса.

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"Миссия CoinFlip всегда заключалась в том, чтобы жители штатов, где не представлены финансовые организации, имели бы доступ к банковским услугам. Мы стремимся сделать криптовалюту доступной для всех, кто заинтересован в инвестировании, даже в сельских городах Америки", — рассказал Полоцки

Как работает криптомат:

Coinflip отчиталась о росте выручки на 359% в 2020 году. В компании отмечают растущий интерес к криптовалютам. За прошедший год оператор увеличил сеть с 441 криптомата до 1 400.

По состоянию на 12:00 по Киеву 3 марта стоимость Dogecoin составляла $0,051 (+0,88).

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Наталия Софиенко

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