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В криптоматах США начали продавать Dogecoin

03.03.2021, 12:00
В криптоматах США начали продавать Dogecoin - Фото
Фото: Facebook/CoinFlip

С 1 марта в 1 800 банкоматов Coinflip в 45 американских штатах можно приобрести цифровую монету Dogecoin, которую активно продвигает Илон Маск. Об этом
оператор криптоматов Coinflip объявил в Twitter.

В компании решили поддержать монету из-за того, что в последнее время она привлекла внимание многих знаменитостей, включая Снупа Догга, Джина Симмонса и Кевина Джонаса.

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"Миссия CoinFlip всегда заключалась в том, чтобы жители штатов, где не представлены финансовые организации, имели бы доступ к банковским услугам. Мы стремимся сделать криптовалюту доступной для всех, кто заинтересован в инвестировании, даже в сельских городах Америки", — рассказал Полоцки 

Как работает криптомат:

Coinflip отчиталась о росте выручки на 359% в 2020 году. В компании отмечают растущий интерес к криптовалютам. За прошедший год оператор увеличил сеть с 441 криптомата до 1 400.

По состоянию на 12:00 по Киеву 3 марта стоимость Dogecoin составляла $0,051 (+0,88).

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Наталия Софиенко
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Илон Маск Coinflip
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