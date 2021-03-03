В криптоматах США начали продавать Dogecoin
С 1 марта в 1 800 банкоматов Coinflip в 45 американских штатах можно приобрести цифровую монету Dogecoin, которую активно продвигает Илон Маск. Об этом
оператор криптоматов Coinflip объявил в Twitter.
В компании решили поддержать монету из-за того, что в последнее время она привлекла внимание многих знаменитостей, включая Снупа Догга, Джина Симмонса и Кевина Джонаса.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
"Миссия CoinFlip всегда заключалась в том, чтобы жители штатов, где не представлены финансовые организации, имели бы доступ к банковским услугам. Мы стремимся сделать криптовалюту доступной для всех, кто заинтересован в инвестировании, даже в сельских городах Америки", — рассказал Полоцки
Как работает криптомат:
Coinflip отчиталась о росте выручки на 359% в 2020 году. В компании отмечают растущий интерес к криптовалютам. За прошедший год оператор увеличил сеть с 441 криптомата до 1 400.
По состоянию на 12:00 по Киеву 3 марта стоимость Dogecoin составляла $0,051 (+0,88).
- 4 февраля 2021 года цена на крипотовалюту Dogecoin выросла на 50% всего за несколько часов после твита Илона Маска, назвавшего Dogecoin "народной криптой".
- 8 февраля твиты Илона Маска, певца Снуп Догга и басиста Kiss Джина Симмонса спровоцировали очередной скачок цены Dogecoin.
- 10 февраля Цена крипотвалюты Dogecoin в течение получаса взлетела на 16% после публикации твита Илона Маска, о том, что он приобрел криповалюту для своего годовалого сына.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии