В США арестовали российского криптовалютчика за обход санкций и отмывание $530 млн

Американские детективы разоблачили схему, с помощью которой было отмыто полмиллиарда долларов со счетов подсанкционных банков РФ

Фото: entrepreneur.com

Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России Юрия Гугнина, основателя криптоплатформы Evita. По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года он отмыл более $530 млн, в том числе переводы, связанные с санкционными российскими банками – Альфа-банком и Сбербанком, говорится в сообщении министерства.

38-летний Гугнин (также известный как Юрий Машуков и Джордж Гугнин), проживающий в Нью-Йорке, руководил двумя связанными компаниями – Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc., где занимал должности основателя, президента, бухгалтера и руководителя службы комплаенса.

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Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных клиентов, конвертировал их в доллары через подконтрольные счета и проводил через американскую финансовую систему, скрывая назначение и происхождение средств. Также он помогал закупать компоненты с экспортными ограничениями, в частности, для нужд Росатома.

Для утаивания следов подозреваемый регулярно "замазывал" названия и адреса российских клиентов на счетах-фактурах.

Кроме Альфа-банка и Сбербанка, Гугнин работал также с Совкомбанком, ВТБ Банком и Банком Тинькофф.

Находясь в США, Гугнин якобы пользовался личными счетами в российских банках, скрывая от криптобирж и банков фактическую связь с РФ и подсанкционными структурами. Ему предъявлено 22 обвинения, включая обход санкций, мошенничество и отмывание денег. За отдельные эпизоды может грозить до 30 лет тюрьмы.

Следствие указывает, что Гугнин сознавал незаконность своих действий. В его интернет-истории нашли поисковые записи: "как узнать, ведется ли против вас расследование", "уголовные дела Evita Investments", "наказание за отмывание денег в США" и "наказание за нарушение санкций ЕС в отношении товаров роскоши". Он также посещал веб-страницы с названиями "ведется ли против меня расследование?" и "признаки того, что вы можете быть под уголовным расследованием".