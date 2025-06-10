У США заарештували російського криптовалютника за обхід санкцій і відмивання $530 млн
Міністерство юстиції США повідомило про арешт громадянина Росії Юрія Гугніна, засновника криптоплатформи Evita. За версією слідства, із червня 2023 року до січня 2025 року він відмив понад $530 млн, зокрема перекази, пов'язані із санкційними російськими банками – Альфа-банком і Сбєрбанком, йдеться в повідомленні міністерства.
38-річний Гугнін (також відомий як Юрій Машуков та Джордж Гугнін), який проживає у Нью-Йорку, керував двома пов'язаними компаніями — Evita Investments Inc. та Evita Pay Inc., де обіймав посади засновника, президента, бухгалтера та керівника служби комплаєнсу.
Обвинувачення стверджує, що Гугнін отримував USDT від іноземних клієнтів, конвертував їх у долари через підконтрольні рахунки і проводив через американську фінансову систему, приховуючи призначення і походження коштів. Також він допомагав закуповувати компоненти з експортними обмеженнями, зокрема для потреб Росатома.
Для приховування слідів підозрюваний регулярно "замазував" назви та адреси російських клієнтів на рахунках-фактурах.
Крім Альфа-банку та Сбєрбанку, Гугнін працював також з Совкомбанком, ВТБ Банком і Банком Тінькофф.
Перебуваючи у США, Гугнін нібито користувався особистими рахунками в російських банках, приховуючи від криптобірж і банків фактичний зв'язок із РФ і підсанкційними структурами. Йому висунуто 22 обвинувачення, включно з обходом санкцій, шахрайством і відмиванням грошей. За окремі епізоди може загрожувати до 30 років в'язниці.
Слідство вказує, що Гугнін усвідомлював незаконність власних дій. В його інтернет-історії знайшли пошукові записи: "як дізнатися, чи ведеться проти вас розслідування", "кримінальні справи Evita Investments", "покарання за відмивання грошей у США" та "покарання за порушення санкцій ЄС щодо товарів розкоші". Він також відвідував вебсторінки з назвами "чи ведеться проти мене розслідування?" та "ознаки того, що ви можете бути під кримінальним розслідуванням".
- На початку травня у США за шахрайство засудили до 12 років ув'язнення Алекса Машинського – засновника "надійнішої за банк" криптоплатформи Celsius Network.