В США арестовали создателя "криптовалютной пирамиды"

В США задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о "криптовалютной пирамиде" OneCoin, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Константина Игнатова арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса 6 марта. Его обвинили в заговоре с мошенниками и продаже несуществующей цифровой валюты OneCoin.

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По мнению прокуратуры, представители OneCoin врали своим жертвам, что криптовалюта майнится при помощи серверов компании, хотя в действительности никакого майнинга не ведется.

Обвинения предъявлены также сестре Константина - Руже Игнатовой, основателю компании OneCoin. Ей вменяют мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.

OneCoin Ltd была основана в 2014 году в Болгарии. За два первых года она привлекла 3,3 млрд евро в виде выручки от продаж, а ее прибыль составила 2,2 млрд евро.

Бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.

Компания продолжает функционировать, а ее валютой пользуется более 3 млн человек по всему миру.

Напомним, что кошельки погибшего владельца криптобиржи Quadriga открыли, но денег там не обнаружили.