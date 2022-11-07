В США заявили об "исторической конфискации" $3,36 млрд в биткоинах

Министерство юстиции США в понедельник, 7 ноября, сообщило об "исторической конфискации" $3,36 млрд в биткоинах. Деньги изъяли у 32-летнего жителя штата Джорджия Джеймса Чжуна (Zhong), признавшего вину в незаконном получении около 50 000 BTC на маркетплейсе Silk Road.

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На сайте американского министерства сообщается, что в сентябре 2012 года Чжун реализовал сложную мошенническую схему с фейковыми учетными записями, которая позволила ему заработать десятки тысяч биткоинов.

9 ноября 2021 года во время обыска в его доме изъяли 50 676 биткоинов, которые тогда стоили более $3,36 млрд.

На сегодняшний день это вторая по величине конфискация финансовых средств в США после конфискации $3,6 млрд в биткоинах, украденных у Bitfinex в 2016 году.

Подозреваемый житель Джорджии признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.

Суд издал предварительное постановление о согласии на конфискацию имущества Чжуна. Окончательный приговор должен быть вынесен 22 февраля 2023 года.

Маркетплейс Silk Road, на котором продавали по криптовалюте наркотики и другие запрещенные товары, работал в даркнете с 2011 года, но уже в 2013 году его закрыли с участием ФБР. Основатель Silk Road Росс Уильям Ульбрихт сейчас отбывает пожизненное заключение.

Андрій Водяний

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