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25.10.2018, 10:20

Visa внедряет новую блокчейн-технологию

Visa внедряет новую блокчейн-технологию

Интеграция блокчейн-платформы позволит усовершенствовать и обезопасить финансовые трансакции

Одна из крупнейших мировых платежных систем Visa интегрирует разработки Hyperledger Fabric перед коммерческим запуском своего собственного блокчейн-сервиса для корпоративных платежей в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Сryptellect.net.

Как отмечает издание, блокчейн-платформа Visa B2B Connect позволит осуществлять трансграничные платежи между предприятиями, используя технологии IBM и инфраструктуру Hyperledger Fabric с открытым исходным кодом.

Два года назад Visa впервые анонсировала свою блокчейн-платформу, совместно разработанную с блокчейн-стартапом Industry Inc, в качестве альтернативного решения для глобального платежного решения SWIFT для осуществления крупных платежей между компаниями через границы.

Сервис позволяет использовать информацию об участнике транзакции, включая номера учетных записей и другие конфиденциальные данные, и имеет уникальный идентификатор для ускорения транзакций, подверженных меньшему количеству мошенничества.

Таким образом, корпоративные транзакции, отправляемые через B2B Connect, обрабатываются непосредственно получателем в банке-бенефициаре.

Ожидается, что внедрение Hyperledger Fabric в основные операции Visa поможет улучшить и облегчить финансовые транзакции в сети и обеспечить беспроблемный процесс платежей с максимальной безопасностью.

Платформа IBM Blockchain и технология Hyperledger сегодня представляют реальную ценность для бизнеса, а B2B Connect - один из самых мощных примеров того, как блокчейн преобразует платежи, - заявил генеральный менеджер IBM Blockchain Services Джейсон Келли.

В прошлом месяце крупнейший банк Таиланда по рыночной капитализации Kasikornbank стал первым финансовым учреждением в стране, который провел трансграничные платежи с использованием платформы Visa.

 Как сообщалось ранее, корпорация IBM поможет банкам Республики Азербайджан внедрить технологию блокчейн в систему безналичных расчетов и для проведения межбанковских операций.

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Теги: блокчейн, технологии, банки, Visa
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