Вторая крупнейшая криптовалюта мира достигнет $4300 к концу 2025 года – прогноз Citigroup
Американский инвестиционный банк Citigroup прогнозирует, что к концу 2025 года цена второй по величине криптовалюты мира – Ethereum (ETH) – достигнет $4300. Об этом пишет Reuters.
В Citigroup объяснили, что на стоимость Ethereum влияют интерес инвесторов и рост использования криптовалюты в стейблкоинах и токенизации активов.
В то же время прогнозируемая цена все еще ниже исторического максимума ETH в $4955, которого криптовалюта достигла в прошлом месяце.
В банке отметили, что последний рост криптовалюты мог быть обусловлен больше настроениями инвесторов, чем фундаментальными факторами: "Текущие цены превышают расчетную активность, вероятно, из-за давления покупателей и ажиотажа вокруг новых применений".
Citi также ожидает, что приток инвестиций ETF в Ethereum будет меньше, чем в биткоин.
В качестве альтернативных сценариев банк очертил:
- оптимистичный – цена может вырасти до $6400 благодаря более широкому применению приложений на базе Ethereum;
- пессимистический – падение до $2200 в случае экономической нестабильности и спада на фондовых рынках.
В прошлом месяце банк Standard Chartered повысил свой прогноз для Ethereum до $7500, ожидая роста корпоративных инвестиций и активности в секторе стейблкоинов.
- 14 августа биткоин обновил исторический максимум, достигнув более $124 210 за монету, так как инвесторы начали активнее вкладываться в рискованные активы.
Комментарии (0)