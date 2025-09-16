Вторая крупнейшая криптовалюта мира достигнет $4300 к концу 2025 года – прогноз Citigroup

Инвестиционный банк Citigroup прогнозирует рост Ethereum до $4300 к концу 2025 года

Фото: EPA

Американский инвестиционный банк Citigroup прогнозирует, что к концу 2025 года цена второй по величине криптовалюты мира – Ethereum (ETH) – достигнет $4300. Об этом пишет Reuters.

В Citigroup объяснили, что на стоимость Ethereum влияют интерес инвесторов и рост использования криптовалюты в стейблкоинах и токенизации активов.

В то же время прогнозируемая цена все еще ниже исторического максимума ETH в $4955, которого криптовалюта достигла в прошлом месяце.

В банке отметили, что последний рост криптовалюты мог быть обусловлен больше настроениями инвесторов, чем фундаментальными факторами: "Текущие цены превышают расчетную активность, вероятно, из-за давления покупателей и ажиотажа вокруг новых применений".

Citi также ожидает, что приток инвестиций ETF в Ethereum будет меньше, чем в биткоин.

В качестве альтернативных сценариев банк очертил:

оптимистичный – цена может вырасти до $6400 благодаря более широкому применению приложений на базе Ethereum;

пессимистический – падение до $2200 в случае экономической нестабильности и спада на фондовых рынках.

В прошлом месяце банк Standard Chartered повысил свой прогноз для Ethereum до $7500, ожидая роста корпоративных инвестиций и активности в секторе стейблкоинов.