Биткоин обновил исторический рекорд – превысил $124 000

Фото: EPA

Биткоин в четверг, 14 августа, обновил исторический максимум, достигнув более $124 210 за монету, так как инвесторы начали активнее вкладываться в рискованные активы. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

По данным Bloomberg, вечером в среду, 13 августа, в Нью-Йорке первая криптовалюта преодолела отметку $123 500, превысив предыдущий рекорд, установленный 14 июля.

Читайте также Кризис приближается? Планы по дерегуляции криптовалют ведут к глобальной дестабилизации

В четверг утром биткоин превысил $124 000 после того, как индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне второй день подряд.

Аналитики связывают рост с более благоприятной законодательной политикой в США при президентстве Дональда Трампа и активными покупками криптовалюты публичными компаниями.

Лидером этого тренда стал Майкл Сейлор и его компания Strategy, которая начала массово покупать биткоин. Спрос распространился и на другие токены, в частности Ethereum.

Росту также способствовали стабильные показатели инфляции в США и ожидания, что Федеральная резервная система снизит ставку уже в сентябре. Это стимулирует переток капитала из традиционных акций в цифровые активы.

Рыночная капитализация биткоина достигла около $2,5 трлн, Ethereum – почти $575 млрд. Вместе они составляют около 70% всех криптовалютных операций.