Биткоин обновил исторический максимум в более $120 000: вырос на 30% за полгода

Инвесторы все больше воспринимают биткоин как защитный актив от макроэкономических рисков

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Биткоин впервые в истории превысил отметку в $120 000, что на 30% больше, чем в декабре 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

Оптимизм инвесторов в отношении криптовалют усилился на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, а также благодаря активному спросу со стороны биржевых инвестфондов (ETF).

"Биткоин все больше воспринимается как защита от макроэкономических рисков и структурно дефицитный актив", – отметил старший трейдер XBTO Trading Джордж Мандрес.

В понедельник, 14 июля, курс биткоина достиг $121 344. Также выросли и другие криптовалюты: Ether прибавил 1,5%, XRP и Solana – около 2,7%.

Аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас считает, что биткоин дальше поднимется до $125 000.

Но не все эксперты убеждены, что рост долговременный. Исследователь компании Nansen Николай Сондерагард считает, что это скорее отдельный рыночный всплеск, чем следствие глобальных трендов.