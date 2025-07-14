Біткоїн оновив історичний максимум у понад $120 000: зріс на 30% за пів року
Біткоїн уперше в історії перевищив позначку у $120 000, що на 30% більше, ніж у грудні 2024 року. Про це пише Bloomberg.
Оптимізм інвесторів щодо криптовалюти посилився на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, а також завдяки активному попиту з боку біржових інвестфондів (ETF).
"Біткоїн дедалі більше сприймається як захист від макроекономічних ризиків і структурно дефіцитний актив", – зазначив старший трейдер XBTO Trading Джордж Мандрес.
У понеділок, 14 липня, курс біткоїна сягнув $121 344. Також зросли інші криптовалюти: Ether додав 1,5%, XRP та Solana – близько 2,7%.
Аналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас вважає, що біткоїн далі підніметься до $125 000.
Але не всі експерти переконані, що зростання довготривале. Дослідник компанії Nansen Ніколай Сондерагард вважає, що це радше окремий ринковий сплеск, ніж наслідок глобальних трендів.
- 11 липня вартість біткоїна вперше в історії перевищила $118 000, додавши 6% за останню добу.
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