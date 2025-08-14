Біткоїн оновив історичний рекорд – перевищив $124 000

Фото: EPA

Біткоїн у четвер, 14 серпня, оновив історичний максимум, сягнувши понад $124 210 за монету, бо інвестори почали активніше вкладатися в ризиковані активи. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За даними Bloomberg, ввечері у середу, 13 серпня, у Нью-Йорку перша криптовалюта подолала позначку $123 500, перевищивши попередній рекорд, встановлений 14 липня.

Читайте також Криза наближається? Плани з дерегуляції криптовалют ведуть до глобальної дестабілізації

У четвер зранку біткоїн перевищив $124 000 після того, як індекс S&P 500 закрився на рекордному рівні другий день поспіль.

Аналітики пов’язують зростання зі сприятливішою законодавчою політикою у США за президентства Дональда Трампа та активними купівлями криптовалюти публічними компаніями.

Лідером цього тренду став Майкл Сейлор та його компанія Strategy, яка почала масово купувати біткоїн. Попит поширився і на інші токени, зокрема Ethereum.

Зростанню також сприяли стабільні показники інфляції у США та очікування, що Федеральна резервна система знизить ставку вже у вересні. Це стимулює перетік капіталу з традиційних акцій у цифрові активи.

Ринкова капіталізація біткоїна сягнула близько $2,5 трлн, Ethereum – майже $575 млрд. Разом вони становлять близько 70% усіх криптовалютних операцій.