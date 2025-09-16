Друга найбільша криптовалюта світу сягне $4300 до кінця 2025 року – прогноз Citigroup

Інвестиційний банк Citigroup прогнозує зростання Ethereum до $4300 до кінця 2025 року

Фото: EPA

Американський інвестиційний банк Citigroup прогнозує, що до кінця 2025 року ціна другої за величиною криптовалюти світу – Ethereum (ETH) – сягне $4300. Про це пише Reuters.

У Citigroup пояснили, що на вартість Ethereum впливають інтерес інвесторів та зростання використання криптовалюти у стейблкоїнах та токенізації активів.

Водночас прогнозована ціна все ще нижча за історичний максимум ETH у $4955, якого криптовалюта досягла минулого місяця.

У банку зауважили, що останнє зростання криптовалюти могло бути зумовлене більше настроями інвесторів, ніж фундаментальними факторами: "Поточні ціни перевищують розрахункову активність, ймовірно, через тиск покупців та ажіотаж навколо нових застосувань".

Citi також очікує, що приплив інвестицій ETF в Ethereum буде меншим, ніж у біткоїн.

Як альтернативні сценарії банк окреслив:

оптимістичний – ціна може зрости до $6400 завдяки ширшому застосуванню застосунків на базі Ethereum;

песимістичний – падіння до $2200 у разі економічної нестабільності та спаду на фондових ринках.

Минулого місяця банк Standard Chartered підвищив свій прогноз для Ethereum до $7500, очікуючи зростання корпоративних інвестицій та активності в секторі стейблкоїнів.