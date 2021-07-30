Второй старейший банк США предложит криптоуслуги состоятельным клиентам

Один из старейших банков США State Street предложит криптоуслуги богатым клиентам своих фондов. Это свидетельствует о том, что цифровые активы получают признание на Уолл-стрит, пишет Bloomberg.

Банк готов оказать помощь в составлении отчетности и обработке операций с цифровыми активами.

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Для этого State Street планирует заключить партнерство с поставщиком программного обеспечения для работы с криптовалютами Lukka Inc.

В июне банк создал подразделения, которое ориентировано на цифровые валюты центральных банков (CBDC), технологию блокчейн, токенизацию и криптовалюты.

"Рост популярности цифровых активов не показывает признаков замедления, и State Street Digital намерена продолжать создавать необходимую инфраструктуру для дальнейшего развития наших моделей обслуживания цифровых активов, чтобы помочь удовлетворить растущие потребности наших клиентов", – говорится в заявлении банка.

State Street является одним из крупнейших в мире хранителей активов на сумму $42,6 триллиона.

В марте сообщалось, что Morgan Stanley станет первым крупным банком в США, который позволит богатым клиентам инвестировать в биткоин-фонды.

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Наталия Софиенко

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