Четыре месяца назад экс-глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, заявив о систематическом политическом давлении на Нацбанк.

Его сменил в должности выходец из Укргазбанка Кирилл Шевченко. В конце сентября исполнилось 100 дней, как он руководит Нацбанком. Как изменилась за это время одна из ключевых экономических госструктур?

LIGA.net задала этот вопрос двум десяткам банкиров и финансистов. Оценивать обновленный Нацбанк согласились далеко не все — даже на условиях анонимности.

Из позитива — регулятор пока не идет на поводу у политиков. Негатив — из решений и коммуникаций Шевченко по-прежнему не ясно, как долго он способен оставаться независимым.

Второй вопрос уже в ближайшие месяцы может стать ключевым для экономики Украины из-за проблем госбюджета, нового карантина и задержки в отношениях с МВФ из-за политических скандалов и конституционного кризиса.

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Отказ от выполнения "хотелок" политиков и приверженность "идее МВФ"

Это — главное достижение первых 100 дней Шевченко в Нацбанке, говорят опрошенные финансисты.

Вероятность ослабления независимости НБУ и смены политики регулятора была высокой. Перед назначением Шевченко считался одним из кандидатов, которые могли бы удовлетворить запросы Офиса президента на перемены в работе центробанка. [Почему ушел Яков Смолий и чем он не устраивал Зеленского LIGA.net писала здесь, подробнее о десяти кандидатах, из которых выбирал президент, — здесь].

Пока этого не произошло. Также НБУ сохранил риторику относительно принципиальной важности сотрудничества с МВФ для экономики.

"Вопреки опасениям рынка, обновленный состав правления НБУ не сменил курса на таргетирование инфляции, не пересматривал курсовую политику, – отмечает в беседе с LIGA.net топ-менеджер одного из небольших банков с украинским капиталом. – Даже учетная ставка осталась неизменной, хотя сразу после смены руководства НБУ почти ни у кого не было сомнений, что она будет понижена".

НБУ пока не стал девальвировать гривню ради помощи бюджету

С приходом Шевченко в НБУ почти полностью поменялась вертикаль валютного блока: прежнего многолетнего куратора Олега Чурия заменил выходец из Минфина Юрий Гелетий. Ушел также директор Департамента открытых рынков (ключевого для курса) Сергей Пономаренко.

Банкиры, которых еженедельно опрашивает LIGA.net, замечали косвенные намеки, что Нацбанк не возражал против плавной девальвации в конце августа-начале сентября. Но затем НБУ показал, что в резком падении курса он также не заинтересован: с середины сентября регулятор потратил на поддержку гривни более $400 млн.

Шевченко — более влиятельный глава, чем Смолий

За неполных три месяца из НБУ ушли три члена правления, также сменилось полтора десятка директоров департаментов (многие — по собственному желанию).

Кроме того, одна из первых реформ Шевченко — согласно обновленной структуре НБУ, в его подчинении теперь находится 14 департаментов — в разы больше, чем у любого другого члена правления.

Раньше глава имел меньше функций, чем его профильные зампреды, отмечает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Сейчас многие решения в Нацбанке действительно стали приниматься оперативнее, чем раньше, утверждает собеседник LIGA.net в одном из небольших банков.

Кадровые перестановки в НБУ — один из главных рисков

Внутренняя атмосфера внутри НБУ выглядит не лучшим образом: Шевченко проголосовал за "недоверие" и выговоры своим зампредам Катерине Рожковой (в интервью LIGA.net она рассказывала, что будучи первым зампредом, месяц не разговаривала с новым главой) и Дмитрию Сологубу, к тому же забрал у Рожковой часть полномочий по надзору за банками.

"О качестве этих решений можно будет судить позже, но это выглядит, как череда некрасивых и откровенно унизительных для репутации регулятора скандалов", – считает замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Вопросы вызывает и перераспределение функций между членами правления, а также массовый уход профессионалов на среднем уровне — это ставит под угрозу отстроенный процесс принятия решений в НБУ, полагает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. "Нет уверенности, что политика Нацбанка останется независимой", — говорит Белан.

Коммуникации Нацбанка изменились. Или нет

Среди кадровых изменений в НБУ — уход экс-главы департамента коммуникаций Наталии Бондаренко, которую сменила бывший корреспондент Экономической Правды Галина Калачова.

Как изменились коммуникации Нацбанка? Шевченко увеличил акцент на возобновлении кредитования (одна из задач, поставленных президентом), отмечает финаналитик ICU Михаил Демкив.

Минус — минимум коммуникаций в острых вопросах, как в истории с недоверием и возможной отставкой Рожковой и Сологуба. Шевченко избегал публичных комментариев на эту тему, отмечает Репко из ЦЭС. Такой подход — это "не то, чего рынок ждет от современного центробанка", — добавляет Демкив.

Несмотря на активные коммуникации НБУ (под именем Шевченко на Экономической правде вышла колонка об изменении регулирования — редкость для Нацбанка времен Смолия-Гонтаревой), ни один из собеседников LIGA.net не отметил реальных изменений в коммуникационной политике НБУ.

Партнерство с Данилишиным настораживает

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин последовательно критиковал правление НБУ времен Смолия. Сейчас он хвалит нового главу и критикует Рожкову и Сологуба — "оппозиционеров" Шевченко внутри топ-менеджмента Нацбанка.

Локальный союз Шевченко и Данилишина — известного адепта активной поддержки экономики Нацбанком — настораживает финансистов, опрошенных LIGA.net.

"Складывается ощущение, что Шевченко еще не приходилось серьезно отвечать на вопрос о возможной смене политики НБУ, – отмечает Паращий из Concorde Capital. – Учитывая проблемы бюджета, которые мы видим, есть очень большие риски, что это случится уже в ближайшие месяцы. И тогда главе Нацбанка придется определяться, кого он все-таки поддерживает: условную "линию МВФ" или "линию Данилишина".

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