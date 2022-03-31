Около 150 000 бизнесов подали заявки о переходе на новую систему налогообложения, которая начала работать с 17 марта. Об этом LIGA.net сообщил Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета парламента. Теперь этот бизнес будет платить два процента от годового оборота вместо НДС и налога на прибыль, как это было в довоенное время.

Возможность перехода предусмотрена для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн в год.

Меньшее налоговое бремя — часть общего пакета антикризисных мер для бизнеса, принятых парламентом в марте. Среди прочих — возможность не платить по кредитам, освобождение от земельного налога и налога на недвижимость для компаний в зоне боевых действий.

Некоторые послабления уже успели получить критику от экспертов. Чтобы разобраться в эффективности предложенных мер, LIGA.net опросила трех экономистов о главных новшествах нового закона.

Переход на единый налог с оборота

Наиболее заметная новация — возможность перейти на оплату единого 2% налога с оборота вместо уплаты НДС, налога на прибыль и других платежей. Такая возможность есть у бизнеса с оборотом до 10 млрд грн.

Как отмечал автор закона, депутат Даниил Гетманцев, эта и другие нормы призваны снизить налоговую нагрузку на бизнес, что должно помочь экономике работать даже в условиях войны.

Гетманцев рассказал LIGA.net, что по состоянию на 31 марта уже 150 000 бизнесов подали заявки о переходе на двухпроцентный налог.

Как видно, бизнес оценил нововведения, но критики уже прогнозируют проблемы с наполнением бюджета. Их усугубит отмена обязательной уплаты единого налога и ЕСВ для ФОПов первой и второй групп (можно платить, а можно и нет).

В обычное время налог с оборота — крайне негативное явление, отмечает в разговоре с LIGA.net Олег Гетман, координатор Экономической экспертной платформы.

По его словам, такой налог искривляет конкуренцию между отечественным производителем и импортером — последний оказывается в более выгодном положении, так как у украинских производителей более длинные производственные цепочки (тогда оборот больше. — Ред.). Также это стимулирует развитие вертикально-интегрированных монополий.

Но в условиях военного положения налог с оборота может быть уместным на короткий период в два-три месяца, считает эксперт. Это максимально упростит жизнь бизнесу.

Экономист Владимир Дубровский озабочен тем, что введение налога с оборота нарушает работу основного налога — на добавленную стоимость. Но добавляет, что сейчас выбирать не приходится: "Вопрос не в том, как удержать финансовую систему, а как удержать страну".

Директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский среди всех нововведений именно к налогу с оборота имеет больше всего вопросов, так как видит ряд несогласованностей. Переход на единый налог в 2% необязательный, поэтому в новой системе будут не все. В итоге может быть ситуация, когда производитель товара платит налог с оборота, а производитель сырья уже уплатил НДС. Непонятно и что при двух системах будет с налоговым кредитом.

Также у производителя могут быть остатки на складах, которые уже включают в себя НДС, а потом из них сделают товар уже при работающей системе 2%, поэтому как платить налоги — непонятно, добавляет Несходовский.

При этом экономист подчеркивает: его опасения связаны именно с возможными трудностями в реализации новых правил, а не с потерями бюджета: "Вопросы непоступлений в госбюджет я не рассматриваю. Сейчас это не [актуальный] вопрос".

Наиболее острая задача: запустить экономику — чтобы предприятия с востока могли открываться на западе, выстраивались логистические связи, уверен Олег Гетман.

Где брать деньги в бюджет?

Снижение налоговой нагрузки на бизнес приведет к существенному уменьшению доходов бюджета, но это неизбежные издержки войны, уверены опрошенные LIGA.net экономисты.

Илья Несходовский отмечает, что во время войны "абсолютно все страны" увеличивают дефицит бюджета и покрывают его за счет займов (Минфин уже выпускает военные облигации).

Расчет правительства на финансовую помощь Запада в новых условиях — совершенно оправдан, уверены собеседники LIGA.net.

Олег Гетман надеется, что Украине будут помогать не только в долг, но и безвозмездно. Процесс помощи уже запустился.

Так, по словам министра финансов Сергея Марченко, в бюджет уже поступило более $3 млрд, и сейчас Кабмин ведет переговоры о помощи от партнеров на общую сумму 6 млрд евро (как кредитная, так и грантовая помощь).

Гетман также напомнил, что двухпроцентный налог возможен для тех, у кого оборот менее 10 млрд грн. "Большие производители — нефть, газ, табак и т.д. — продолжат платить налог на прибыль. Это спасет какие-то бюджетные поступления".

Кредиты и помощь для всех

Для помощи бизнесу депутаты также отменили ответственность заемщиков за невозвращенные кредиты во время военного положения и в течение 30 дней после окончания боевых действий. Пеня, штрафы также не будут начисляться. Это правило распространяется на всех, независимо от того, пострадал заемщик или нет.

Владимир Дубровский считает это правильным: "При всей святости кредиторов" наибольшее зло — закрыть работающий бизнес.

"Пусть даже он плохой, в долгах и вообще банкрот, но на данный момент он все равно представляет ценность, так как производит какие-то товары, услуги, участвует в цепочках, которые и так разрываются, у него есть поставщики, покупатели, он дает работу какому-то количеству людей", — обосновывает свое мнение экономист.

При этом Дубровский добавляет, что после войны с недобросовестными заемщиками все же нужно будет разобраться.

В своей статье аналитическая платформа "Вокс Украина" негативно оценила отмену формальной процедуры предоставления госпомощи предприятиям на время войны. Там опасаются, что правительство будет помогать выборочно.

Как отмечает Олег Гетман, он не видел информации о помощи какому-то отдельному бизнесу и согласен, что это может быть опасная дискреция (то есть злоупотребления при выборе, кому помогать, — Ред.). Экономист уверен, что лучше использовать уже работающую альтернативу — помощь в виде нулевых кредитов, которую запустил Кабмин. "Это для всех, инклюзивно, тут нет каких-то злоупотреблений".

Нужны ли экономические зоны?

Принятые парламентом новации – в частности, отсрочка по кредитам, освобождение от уплаты налогов, налог с оборота вместо НДС – касаются всех, и на них могут рассчитывать даже те, кого не затронула напрямую война.

Илья Несходовский поддерживает идею поделить Украину на зоны, например, оккупированную, неоккупированную, зону боевых действий. И предложить для каждой свои фискальные правила.

"Система усложнится, но она работала бы. Можно было бы сохранить [нетронутой] экономику на неоккупированной территории. Она бы функционировала с некоторыми ограничениями, но почти полноценно", — отметил экономист.

Олег Гетман и Владимир Дубровский, напротив, считают идею неудачной.

"Никто не знает, где [точно] проходит линия фронта. Но есть бомбежки, ракетные обстрелы. Вся страна в войне, — подчеркивает последний. — Может быть так: у вас нефтебаза во Львовской области, формально она не в зоне боевых действий, но туда прилетела крылатая ракета…".

Нарушение правил

Как пишет "Вокс Украина", введение налога с оборота противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, а возможность Нацбанка напрямую кредитовать правительство и предприятия нарушает обязательства Украины относительно независимости регулятора.

Опрошенные LIGA.net экономисты не соглашаются. Подобные вопросы в условиях войны не должны стоять, уверен Несходовский. "Это все работает в мирное время. Сейчас в приоритете не макроэкономическая стабильность, а отстаивание своего суверенитета и права на существование", — соглашается Дубровский.

Оба экономиста считают, что после войны необходимо создавать новый налоговый режим, а не возвращаться к прежнему. "Это пока мечты, сначала нам нужно победить", — резюмирует Дубровский.

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