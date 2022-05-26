Из-за войны киевский бюджет потеряет до трети ожидаемых доходов – около 20 млрд грн. На чем будет экономить столица

Больше всего война затронет строительство крупных объектов со сроком сдачи в 2022–2023 годах. Отменяется ряд культурных и ремонтных программ, как и меры по поддержке столичного бизнеса. В то же время экономии на социально значимых расходах и жизнеобеспечении города не ожидается.

От чего горожанам придется отказаться в этом году и как киевские власти планируют возмещать дефицит бюджета – в материале LIGA.net.

Другой Киев

После российского нападения столичные предприниматели начали останавливать бизнес, горожане покидали Киев. Но доходы столицы до конца марта не падали. "Компании часто платили налоги и зарплату вперед. Также были трансферты из государственного бюджета", – отмечает в комментарии LIGA.net депутат Киевского горсовета Тарас Козак.

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Но ближе к апрелю город почти остановился. Не работали магазины, производства, учреждения культуры, образования. Уехал каждый второй – комментировал городской голова Виталий Кличко.

Миграцию сотен тысяч сотрудников и предпринимателей ощутил столичный бюджет.

В 2022 году он предусматривал 69 млрд грн доходов, более 80% из которых – налоги. Только от налога на доход граждан Киева ожидалось получить около 31 млрд грн.

"Мы ожидаем проседания доходной части городского бюджета на треть. Все части доходов просели в разной степени от войны – у нас есть возможность говорить только в общем", – отметил в комментарии для LIGA.net первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Получить точные результаты поступлений в городской бюджет пока невозможно – по словам Поворозника, эта информация закрыта из-за войны. В последний раз КГГА публиковало бюджетные данные еще 17 февраля.

Скверы, паркинги и новые дороги подождут

В этом году расходы города должны составлять 67 млрд грн, но будут меньше из-за невыполнения доходной части бюджета. При этом возникла необходимость перераспределить средства, в первую очередь, на восстановление поврежденных жилых домов и социальных объектов. "Около 400 зданий пострадало, из которых 200 — жилые. Нам необходимо дать людям, где жить", – говорит первый замглавы КГГА.

Город несет существенные расходы из-за заниженных, социальных тарифов на коммунальные услуги для населения, а также из-за компенсации убытков коммунальных транспортных компаний (Киевпасстранс, Киевский метрополитен). Это, как сообщил депутат Киевсовета Тарас Козак для LIGA.net , семь миллиардов гривень – десятая часть годовых доходов Киева.

По имеющимся у Поворозника данным, восстановление жилой инфраструктуры потребует около 70-80 млн евро из городского и государственного бюджетов.

Все столичное коммунальное большое строительство "стоит". Например, в этом году город должен открыть Подольско-Воскресенский мост и продолжить строительство метро на Виноградарь (срок завершения – 2023 год). Планы откладываются.

У Киева есть программа социально-экономического развития – это документ на сотни страниц. "Фактически все проекты [программы] приостановлены. На транспортную инфраструктуру выделяется до 70% бюджета развития – это все остановлено", – говорит Козак.

В отчете о выполнении этой программы на сайте КГГА находится около 240 мероприятий, из которых 70 — приостановлены или отменены в связи с военной агрессией РФ. Так, например, упразднен ряд реконструкций и капитальных ремонтов, новых строек – домов, энергетической и транспортной инфраструктуры, больниц, парков.

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Как отмечал проект БЖ, в этом году в городе планировался капитальный ремонт Крещатика: озеленение, новые наземные переходы, ремонт фонтанов и гранитные тротуары. В 2022 году должна была состояться полноценная реконструкция "канализационной" реки Лыбидь и книжного рынка на Почайной. Также речь шла о построении паркингов в центре, спорткомплекса на Ипподроме и сквера вблизи станции метро Площадь Льва Толстого. Реализацию этих проектов прекратила война.

Среди отмененных экономических проектов – предоставление финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса Киева, ряд экономических и культурных выставок или мероприятий, а также финансирование грантов для бизнеса на посещение зарубежных.





В то же время киевские власти уверяют, что на социально значимых категориях расходов городского бюджета — зарплаты и "неотложные нужды" (среди которых, например, расходы на оборону города) — экономить не планируют.



Откуда брать деньги

Киевские власти сейчас ищут дополнительное финансирование для покрытия расходов. Основных ожидаемых источников – два. Первый – международная помощь.

"Мы надеемся на помощь наших партнеров, которая для нас в ближайшее время обязательно поступит, чтобы город мог жить", – отмечает Поворозник. Конечно, речь не идет о коммерческом кредите, уточняет депутат Тарас Козак, – рассчитывать на него городу в воюющей стране не стоит.

Второй источник, от которого может поступить финансовая помощь Киеву – это госбюджет. По словам Козака, Украина получает от международных финансовых институтов – МВФ, Всемирный банк, ЕС и США – значительные займы и гранты. "Их получает госбюджет, а госбюджет уже трансфертами, мы надеемся, будет предоставлять финансирование пострадавшим от войны городам", – говорит депутат.

В первую очередь такое финансирование будут получать наиболее пострадавшие от войны города на Востоке и Севере. Однако Киев тоже рассчитывает на эту поддержку.

Пока ее нет, но Киев начинает оживать. "Выросло количество жителей и компаний, возобновивших работу. Ожидается, что наполнение бюджета в мае будет существенно лучше, чем раньше", – отмечает Козак.

Богдан Вальд для LIGA.net