Проект федерального бюджета РФ на 2025 год позволяет сделать ряд выводов о том, сколько у Путина еще осталось денег на продолжение войны с Украиной, и понять, откуда оккупанты собираются их брать. Или – как долго это может продолжаться.

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LIGA.net обобщила оценки российских оппозиционных экспертов о том, что стоит за его параметрами.

Планы россиян по военным расходам в 2025 году

Как отмечает российский экономист Владимир Милов, заложенные в проекте бюджета на 2025 год военные расходы демонстрируют рекорды. В совокупности расходы на армию, военно-промышленный комплекс и другие силовые структуры составляют в следующем году 41%.

Понятно, что останавливать войну против Украины Путин не собирается. Оккупанты маниакально настроены ее продолжать, хотя в плане экономики хороших вариантов для них в этой ситуации нет. Ведь ресурсов для продолжения войны все меньше.

Несмотря на то что военные расходы в России на 2025 год планируется заметно повысить, темпы этого будут гораздо медленнее, чем все предыдущие несколько лет. Если, например, в 2024 году рост военных расходов к предыдущему году составляет 68%, а в 2022-2023 годах их ежегодное увеличение было 35-40%, то в следующем году по этим параметрам планируется увеличение на 26% – с 10,8 трлн до 13,5 трлн рублей.

Это, конечно, не маленькая цифра. Однако она, по мнению Милова, отнюдь не отражает реальных потребностей российской армии в деньгах, для того чтобы продолжать боевые действия хотя бы нынешней интенсивности.

Эксперт объясняет, что российский военный бюджет условно делится на три части:

производство вооружения, военной техники и боеприпасов; снабжение армии; выплаты денежного довольствия.

"И по каждой не хватает денег: военные предприятия работают с нулевой рентабельностью и долго так продержаться не могут. В поставках просто тотальный кризис — вплоть до того, что военные все покупают себе сами: от одежды до средств коммуникации (…) солдаты попрошайничают и вынуждены покупать себе все на собственную зарплату. И армия выглядит как брошенный партизанский отряд. Выплаты за подписание контракта с Минобороны постоянно увеличиваются, и денежное обеспечение нужно индексировать с учетом галопирующей инфляции", – говорит он.

С учетом всего этого повышение военных расходов менее чем на 3 трлн рублей в 2025 году может оказаться недостаточным.

Он обращает внимание, что даже официальная инфляция за год в РФ составляет 8-9%. Учитывая это, реальные военные расходы в следующем году вырастут всего на 15-16%, если и не меньше.

Для того чтобы обеспечить все потребности российской армии, этих денег не хватит.

"Это просто ни о чем", – уверен Милов.

Уже в ближайшее время, то есть в 2025 году, Путин начнет испытывать серьезные проблемы с недофинансированием войны.

Где РФ будет искать деньги

При планах дефицита бюджета 1,6 трлн рублей, по факту 2024 года он составит 3,3 трлн рублей. На следующий год снова планируют умеренный дефицит в пределах 1,2 трлн рублей. Но никаких предпосылок к тому, что прогнозы оправдаются, нет.

При этом ресурсы, из которых они могут финансировать бюджетный дефицит, довольно быстро тают. Так называемая ликвидная часть их Фонда национального благосостояния (деньги плюс золото, хранящиеся на счетах Минфина в Центробанке), уже почти споловинились с начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас она составляет 4,8 трлн рублей. То есть это уже цифра, сопоставимая с уровнем дефицита в 3,3 трлн рублей, который запланирован на 2024 год. Поэтому, скорее всего, на 1 января этот их фонд еще дополнительно очень "похудеет".

Но латать дыры в бюджете нужно.

Поэтому в РФ остаются варианты:

- дальнейшее повышение налогов;

– высокий темп реальной инфляции;

- увеличение внутренних займов.

У них уже фиксируется резкий рост расходов на обслуживание государственного долга, за четыре года выросших почти на 300%. Стоимость заимствований на внутреннем рынке и дальше будет расти. Поскольку рынок не верит в долгосрочную перспективу способности российского правительства обслуживать и выплачивать свой долг и просит очень большой процент за то, чтобы эти деньги занимать.

Если в 2023 году все выплаты по обслуживанию госдолга составляли менее 5% расходов федерального бюджета, то к 2026 году это уже 8% всех федеральных расходов.

Их Центробанк уже не может помешать инфляции монетарными методами – повышение учетной ставки не влияет на непрерывный рост цен. Ибо экономику РФ продолжают накачивать деньгами на военные нужды. Население и компании считают, что инфляция будет и дальше высокой, продолжают брать кредиты и потреблять. Никто не обращает внимания на ключевую ставку – 19% или 20%.

"Люди ждут, что инфляция будет высокой, поэтому берут кредиты даже по запредельным ставкам, потому что говорят: да ну его, все равно дальше инфляция все это обесценивает", – констатирует другой российский экономист Игорь Липсиц.

Он добавляет, что экономика РФ неуклонно движется к стагнации и стагфляции – ситуации, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) совмещаются с ростом цен – инфляцией.

Минэкономразвития РФ прогнозирует серьезное торможение роста обрабатывающей промышленности. В первую очередь в секторах, производящих военную продукцию.

В сентябре 2024 года, по данным оккупантов, индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности упал ниже 50%. Это означает сокращение выпуска продукции, необходимой для войны, впервые с весны 2022 года. То есть замедление промышленности, которая зависит от бюджетных вливаний, уже произошло. В следующем году оно только усилится.

Бензоколонка, маскирующаяся под страну

После начала войны в Украине в 2022 году оккупанты смогли существенно пополнить свои финансовые возможности на фоне ажиотажного роста цен на нефть, газ и нефтепродукты. Этот рост произошел на фоне объявленных с отсрочкой по времени санкций в отношении российской углеводородной продукции.

Это, по данным Липсица, фактически компенсировало РФ потерю золотовалютных резервов и дало на 43% больше доходов, чем годом ранее – сформировало запас прочности на оставшиеся два года войны.

Но сейчас ситуация по нефти другая – ее цена снижается. Есть предпосылки для того, чтобы она упала до критического уровня для РФ. Причина тому – спрос на нефть в Китае замедляется, перспективы мировой экономики не ясны. То есть денег от нефтегазового экспорта российские власти получат в следующем году еще меньше.

По данным Росстата, официальная себестоимость добычи их нефти – около $50 за баррель. И если цены на эталонную марку Brent в мире опускаются до $60 за баррель, это станет весьма болезненным для оккупантов. Российская марка экспортной нефтяной смеси Urals традиционно стоит дешевле из-за худшего качества. Ее стоимость при таком уровне будет те же $50 за баррель.

Но в свой федеральный бюджет на 2025 год оккупанты оптимистично закладывают прогнозную цену на нефть примерно $70, лишь на $1 ниже, чем в текущем году.

При этом, например, себестоимость добычи нефти Саудовской Аравии – $20 за баррель. И она, снизив цены на нефть, может захватить часть рынка, которую покрывают российские поставщики.

"Для Саудовской Аравии что $40, что $50, что $35, что $30 – это прибыль. А для России – $50, это смерть. Вот и все", – констатирует Липсиц.

По его словам, характер российской экономики демонстрирует, что это фактически "бензоколонка, маскирующаяся под страну". Ибо ничего другого, что может быть интересно миру, кроме сырья, РФ не производит.