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Что с курсом: "доллар по 24" возвращается? Обзор LIGA.net

Что с курсом: "доллар по 24" возвращается? Обзор LIGA.net
02.11.2019, 10:40

Доллар снова дешевле 25 гривень. Неожиданность или закономерность? Что происходит с курсом – коротко

Гривня неожиданно укрепилась на этой неделе: в пятницу, 1 ноября, доллар на межбанке подешевел до 24,87 грн (минус 30 копеек за неделю), в уличных обменниках валюту в среднем можно было купить по 24,9 грн/$.

В прошлом обзоре опрошенные LIGA.net финансисты прогнозировали, что доллар продолжит дорожать, но в ситуацию вмешалось Министерство финансов: на рынке осторожно рассуждают, что у гривни есть шансы вернуться ближе 24 грн/$, которые мы видели в конце сентября.

Что произошло и что будет с курсом на следующей неделе?

Гривня удивляет. Сколько стоит доллар

Опрошенные LIGA.net банкиры предсказывали, что 25+ – это надолго. Всю прошлую неделю доллар дорожал, закрепившись выше 25,15 грн/$. Но уже к среде, 30 октября доллар стал стоить дешевле 25 грн. Пиковое значение этой недели – 24,66 грн/$ утром пятницы.

В конечном итоге торги на межбанке закрылись на уровне 24,83/24,87 грн/$, официальный курс НБУ, установленный на понедельник – 24,74 грн/$.

Вечером пятницы в банковских обменниках легко можно было купить доллары дешевле 25 гривень (правда, некоторые банки, в том числе один из государственных, продавали валюту дороже – вплоть до 25,2 грн/$).

Евро стоил 27,6-28,1 грн/€, британский фунт стерлингов – 31,8-34 грн/£.

Тем, кто планирует продать доллары, нужно учесть, что банки принимают их не дороже 24,77 грн/$ (есть и более низкие курсы). Небанковские обменники торгуют примерно на тех же уровнях, говорят опрошенныефинансисты.

Как Минфин взволновал валютный рынок

У неожиданного укрепления гривни было две ключевые причины.

Иностранцы снова пришли за украинским долгом. На этой неделе Министерство финансов порадовало иностранных инвесторов, которые в этом году массово покупают долгосрочные обязательства правительства: уже во вторник, 5 ноября, Минфин собирается продать 4-летние облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) в гривне.

Новость вызвала ажиотаж среди нерезидентов (их интерес – в ставке, которую  предлагает украинское правительство, она, по-прежнему, одна из самых высоких в мире). Они заранее начали готовиться к аукциону и менять валюту на гривню еще на этой неделе.

Позже Минфин уточнил, что не собирается привлекать много долгов: лимит 5 числа составит всего 2,5 млрд грн. Для иностранных покупателей этого мало: например, на аукционе 25 сентября они вложились в 5-летние ОВГЗ на 13,2 млрд грн ($450 млн), что стало главной причиной "доллара по 24" в тот период.

После этой новости часть инвесторов откупили обратно потраченную под аукцион валюту, рассказывают собеседники LIGA.net на банковском рынке. Это укрепило доллар с 24,66 грн, с которых начинались торги в пятницу, до 24,87 грн.

Экспортеры выплачивали зарплату. Гривне помог и фактор конца месяца: многие крупные экспортеры продавали валюту (с июня у них нет обязательства по продаже валютной выручки), чтобы рассчитаться по налогам и зарплатным ведомостям (для этого им нужна гривня).

Доллар мог подешеветь и сильнее. Но мешал НБУ. Регулятор на этой неделе был активным покупателем валюты: в резервы купили $159,6 млн (выходили в среду и четверг). Продаж не было.

Что дальше. Прогноз на неделю

Несмотря на то, что гривня смогла отыграть позиции, опрошенные банкиры не верят в "доллар по 24".

На следующую неделю финансисты ориентируются на диапазон 24,6 – 25,1 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали директор департамента казначейства ОТП Банка Антон Коваленко, Казначей Forward Bank Наталья Шишацкая, директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, аналитики Идея Банка и инвесткомпании ICU.

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межбанк валюта курс доллара гривневые овгз
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