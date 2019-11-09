Что с курсом? Доллар продолжает дешеветь: "виноваты" Минфин и Нафтогаз

Валютный рынок продолжает удивлять: еще неделю назад доллары в уличных обменниках продавались в районе 25 грн, сейчас американскую валюту легко можно купить по 24,5-24,65 грн/$.

Что происходило на валютном рынке на этой неделе и продолжит ли доллар дешеветь на следующей? Все о курсе – в недельном обзоре LIGA.net.

Сколько стоит доллар

Вечером пятницы, 8 ноября, в Киеве было сложно найти банк или небанковский обменник, где доллары продавались бы дороже 24,9 грн. Даже эта цифра – скорее исключение, основной диапазон продажи американской валюты на уличных табло находился на уровне 24,5 – 24,75 грн/$. Обменять доллары на гривню можно было в пределах 24,2 – 24,5 грн/$.

Приблизительно на таком же уровне закончились и пятничные торги на межбанке: 24,49/24,52 грн/$. Итог недели 4 – 8 ноября: доллар подешевел на 29 копеек.

В пятницу наличный евро можно было купить по 27,1 – 27,6 грн/€, британский фунт стерлингов – традиционно продается в широком диапазоне от 31,35 до 34 грн/£.

Нафтогаз, Минфин и НБУ. Кто двигал курс

Происходящее на рынке имеет три объяснения.

Нерезиденты и госдолг. На прошлой неделе Минфин объявил о продаже 4-летних облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционе во вторник, 5 ноября. Новость вызвала настоящий ажиотаж (в этом году нерезиденты вложили в украинский гривневый госдолг около $4 млрд, подробнее здесь >>> и здесь >>>): в последние недели Минфин продавал бумаги со сроком погашения не больше 3 лет, иностранцев интересуют более длинные сроки. Под аукцион на украинский рынок зашли серьезные объемы валюты, спрос на 4-летние ОВГЗ составил 12,5 млрд грн (около $500 млн), но фактически было продано бумаг на 2,5 млрд. Часть инвесторов, которые не смогли вложиться в долги правительства откупили потраченную валюту, но большинство из них оставило гривню на следующий аукцион: 12 ноября Минфин будет продавать 3-летние ОВГЗ, ставка хоть и снижается (до 13,3% годовых – рекорд последних лет), но по-прежнему она остается очень привлекательной для иностранцев.

На прошлой неделе Минфин объявил о продаже 4-летних облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционе во вторник, 5 ноября. Новость вызвала настоящий ажиотаж (в этом году нерезиденты вложили в украинский гривневый госдолг около $4 млрд, подробнее здесь >>> и здесь >>>): в последние недели Минфин продавал бумаги со сроком погашения не больше 3 лет, иностранцев интересуют более длинные сроки. Под аукцион на украинский рынок зашли серьезные объемы валюты, спрос на 4-летние ОВГЗ составил 12,5 млрд грн (около $500 млн), но фактически было продано бумаг на 2,5 млрд. Часть инвесторов, которые не смогли вложиться в долги правительства откупили потраченную валюту, но большинство из них оставило гривню на следующий аукцион: 12 ноября Минфин будет продавать 3-летние ОВГЗ, ставка хоть и снижается (до 13,3% годовых – рекорд последних лет), но по-прежнему она остается очень привлекательной для иностранцев. Нафтогаз усилил падение доллара. Неожиданно одним из крупнейших продавцов валюты на этой неделе был НАК Нафтогаз, который продал часть долларов, полученных от недавнего размещения еврооблигаций на $500 млн. Для рынка это стало неожиданностью: некоторые из опрошенных LIGA.net банкиров и финансистов ожидали продаж НАКа на следующей неделе, другие допускают, что монополист продавал доллары под авансовые налоговые платежи в бюджет.

Неожиданно одним из крупнейших продавцов валюты на этой неделе был НАК Нафтогаз, который продал часть долларов, полученных от недавнего размещения еврооблигаций на $500 млн. Для рынка это стало неожиданностью: некоторые из опрошенных банкиров и финансистов ожидали продаж НАКа на следующей неделе, другие допускают, что монополист продавал доллары под авансовые налоговые платежи в бюджет. НБУ помешал "доллару по 24". За неделю Нацбанк купил на рынке $372 млн – абсолютный рекорд последних двух лет (до 2018 года регулятор не публиковал подробную статистику по неделям). Спрос на валюту со стороны регулятора не позволил гривне укрепиться еще сильнее.

Что дальше. Ждать ли “доллара по 24”?

Опрошенные LIGA.net финансисты, как и на прошлой неделе, не верят в возврат курса к уровням 24 грн/$. Консенсус-прогноз на следующую неделю: 24,43 – 24,9 грн/$.

Причин несколько:

Снова госдолг. 12 ноября Минфин будет продавать не только гривневые ОВГЗ, но и валютные бумаги на сумму $300 млн. Это повысит спрос на валюту.

12 ноября Минфин будет продавать не только гривневые ОВГЗ, но и валютные бумаги на сумму $300 млн. Это повысит спрос на валюту. Экспортеры ждут “25”. С предложением могут возникнуть проблемы: желающие вложиться в ОВГЗ уже преимущественно зашли в гривню, экспортеры (основной источник валюты на рынке, помимо нерезидентов) пока могут обойтись без продажи валютной выручки: зарплаты за октябрь в основном выплачены, период налоговых платежей наступит позже.

В составлении обзора LIGA.net помогали директор департамента казначейства ОТП Банка Антон Коваленко, Казначей Forward Bank Наталья Шишацкая, директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса банка Альянс Станислав Лиснянский, аналитики Идея Банка и инвесткомпании ICU.