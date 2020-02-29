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Доллар будет опять 25, или Коронавирус против гривни. Каким будет курс в начале весны

Доллар будет опять 25, или Коронавирус против гривни. Каким будет курс в начале весны
29.02.2020, 14:28

Доллар на межбанке дорожает. Почему и что будет дальше? Разбор

Февраль закончился неудачно для гривни: по сравнению с прошлой пятницей доллар на межбанке подорожал на 20 копеек. Курс снова движется в сторону 25 грн/$.

Продолжится ли тенденция в марте? Вероятно, да. Против гривни – нервная ситуация на мировых рынках из-за коронавируса и опасения, что глобальный финансовый кризис уже начался. Но опрошенные LIGA.net банкиры пока не ожидают большой девальвации гривни.

Почему и сколько доллар будет стоить через неделю? Об этом – в еженедельном курсовом разборе LIGA.net.

Что с курсом

Тренд на девальвацию проявился с самого начала недели: вплоть до среды доллар ежедневно дорожал, но продажи валюты со стороны НБУ и некоторых больших госкомпаний (об этом – ниже) вернули курс в район 24,5 грн/$. Не помогло: торги на межбанке в пятницу, 28 ферваля, закончились резким подорожанием доллара: гривня подешевела сразу на 16 копеек до 24,64/24,68 грн/$. Неделю назад доллар на межбанке стоил 24,45/24,47 грн/$.

Несмотря на это февраль в целом вышел удачным для гривни: месяц рынок начинал с отметки выше 25 грн/$. Год назад в это же время доллар стоил на 2 гривни дороже.

На наличном рынке пока без паники. Вечером 28 февраля в кассах банков можно было купить доллары по 24,6 – 24,8 грн/$. Евро – по 27 – 27,3 грн/$.

Коронавирус, НБУ и Нафтогаз. Что влияло на курс

Гривня страдает из-за паники в мире

В четверг и пятницу мировые финансовые рынки остро отреагировали на новости о распространении коронавируса в Западной Европе (случаи заражения зафиксированы уже не только в Италии).

Для Украины это всегда плохой знак, как минимум, из-за местных спекулянтов: опрошенные LIGA.net банкиры отмечают несколько попыток раскачать курс в сторону роста (как правило, это выражается в большом количестве мелких сделках по завышенным котировкам).

На этом фоне многие держатели валюты – прежде всего экспортеры, которые к тому же как как раз получили возмещение НДС, – могли придержать валюту в надежде продать ее подороже, но уже на следующей неделе.

На аукцион по ОВГЗ никто не пришел

Еще одно последствие паники вне Украины – Минфин не смог привлечь иностранных инвесторов к покупке украинского госдолга даже 7-летними ОВГЗ (в прошлом году гривню укрепили именно инвестиции иностранцев в длинные гособлигации).

Причина – на фоне опасений о новом глобальном кризисе рисковые активы (особенно в национальных валютах развивающихся рынков) теряют привлекательность во всем мире. Общий вывод – пока украинский рынок может забыть об ОВГЗ, как ключевом факторе влияния на курс. Ситуацию будут определять внутренние силы.

Спрос на валюту растет из-за начала агросезона

Февраль-начало марта – традиционный период закупки товаров для посевных работ в сельском хозяйстве. Эта статья импорта – главный источник дополнительного спроса на иностранную валюту.

Во второй половине марта этот фактор обычно ослабевает, но первые недели месяца, особенно на фоне внешней паники, могут стать неприятными для гривни.

НБУ и Нафтогаз сдерживали доллар 

Главными союзниками гривни остаются Нафтогаз (по сообщениям участников рынка НАК продолжил продавать валюту через госбанки) и НБУ. Регулятор повел себя странно: вечером пятницы Нацбанк отрапортовал о том, что на этой неделе он только покупал доллары, но опрошенные LIGA.net банкиры отмечают, что в конце недели были и продажи. Подробная статистика по интервенциям появится в понедельник.

Что дальше: каким будет курс через неделю

Банкиры не ожидают от курса больших потрясений в первую неделю марта, но постепенная девальвация гривни, вероятно, продолжится. Прогнозный диапазон на следующую неделю 24,35 – 24,8 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), аналитики Правэкс Банка, Альфа-Банка Украина, инвесткомпании ICU.

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межбанк доллар валютный курс
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