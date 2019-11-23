Доллар на дне, а гривня в шаге от рекорда. Но у рынка плохие ожидания (как всегда)

Гривня на этой неделе была очень близка к тому, чтобы обновить трехлетний минимум курса доллара. Торги на межбанке в пятницу, 22 ноября, завершились на уровне 24,12 грн/$ – повторение лучшего результата с сентября 2016 года.
На прошлой неделе опрошенные LIGA.net финансисты допускали, что курс может опуститься до 24 грн/$ и даже ниже, но теперь аналитики говорят о “локальном минимуме”. Это значит, что дальше доллар, вероятно, будет дорожать. Действительно ли это так? Что сейчас влияет на валютный рынок и сколько доллар будет стоить через семь дней?
Об этом – в недельном куросовой обзор LIGA.net.
Уходящая неделя была одной из самых спокойных на валютном рынке за последние месяцы. Курс до последнего почти не менялся: в понедельник межбанк стартовал с уровней 24,17/24,21 грн/$, во вторник, среду и четверг рынок застыл на 24,15/24,17 грн/$. Только в пятницу гривня укрепилась сразу на 6 копеек, повторив трехлетний рекорд, установленный в конце сентября – 24,10/24,12 грн/$.
На большее ресурса не хватило. Косвенно это подтверждает и наличный рынок: сопоставимые с межбанком цены в пятницу вечером можно было найти лишь в очень немногочисленных уличных и банковских обменников. Большинство банков продавало доллары в диапазоне 24,25 – 24,35 грн/$, но некоторые ставили и более высокие курсы – вплоть до 24,5 грн/$.
Наличный евро торговался в пределах 26,7 – 27,2 грн/€, британский фунт стерлингов – 31,25 – 33,3 грн/£.
Происходящее с валютой на межбанке, как было на этой неделе, банкиры часто называют “боковым трендом”, “Боковик” возникает, когда на рынке нет особых колебаний, а курс при этом может двигаться в обе стороны.
Что обуславливало курсовой штиль на этой неделе и что будет влиять на рынок на следующей? Есть несколько факторов.
Что дальше: 24 или 25?
Итого, на следующей неделе однозначным плюсом для гривни будет предполагаемых ажиотаж вокруг 4-летних ОВГЗ Минфина, минусами – усилившиеся покупки импортеров и начало выплат по НДС, что уменьшит продажи со стороны экспортеров.
Что перевесит? Опрошенные LIGA.net финансисты ориентируются на следующей неделе на курсовой диапазон 24,11 – 24,45 грн/$.
В составлении обзора LIGA.net помогали Наталья Шишацкая (Forward Bank), Олег Куринной (банк Кредит Днепр ), Станислав Лисянский (Банк Альянс), аналитики инвесткомпании ICU.