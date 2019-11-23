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Доллар на дне, а гривня в шаге от рекорда. Но у рынка плохие ожидания (как всегда)

Доллар на дне, а гривня в шаге от рекорда. Но у рынка плохие ожидания (как всегда)
23.11.2019, 09:14

“Доллар по 24” – пока недостижимая цель для украинской валюты. Почему и что будет дальше? Разбор LIGA.net. Коротко

Гривня на этой неделе была очень близка к тому, чтобы обновить трехлетний минимум курса доллара. Торги на межбанке в пятницу, 22 ноября, завершились на уровне 24,12 грн/$ – повторение лучшего результата с сентября 2016 года.

На прошлой неделе опрошенные LIGA.net финансисты допускали, что курс может опуститься до 24 грн/$ и даже ниже, но теперь аналитики говорят о “локальном минимуме”. Это значит, что дальше доллар, вероятно, будет дорожать. Действительно ли это так? Что сейчас влияет на валютный рынок и сколько доллар будет стоить через семь дней?

Об этом – в недельном куросовой обзор LIGA.net.

Почти рекорд. Что происходило с курсом

Уходящая неделя была одной из самых спокойных на валютном рынке за последние месяцы. Курс до последнего почти не менялся: в понедельник межбанк стартовал с уровней 24,17/24,21 грн/$, во вторник, среду и четверг рынок застыл на 24,15/24,17 грн/$. Только в пятницу гривня укрепилась сразу на 6 копеек, повторив трехлетний рекорд, установленный в конце сентября – 24,10/24,12 грн/$.

На большее ресурса не хватило. Косвенно это подтверждает и наличный рынок: сопоставимые с межбанком цены в пятницу вечером можно было найти лишь в очень немногочисленных уличных и банковских обменников. Большинство банков продавало доллары в диапазоне 24,25 – 24,35 грн/$, но некоторые ставили и более высокие курсы – вплоть до 24,5 грн/$.

Наличный евро торговался в пределах 26,7 – 27,2 грн/€, британский фунт стерлингов – 31,25 – 33,3 грн/£.

Госдолг+налоги. Что обеспечивало спокойствие гривне

Происходящее с валютой на межбанке, как было на этой неделе, банкиры часто называют “боковым трендом”, “Боковик” возникает, когда на рынке нет особых колебаний, а курс при этом может двигаться в обе стороны.

Что обуславливало курсовой штиль на этой неделе и что будет влиять на рынок на следующей? Есть несколько факторов.

  • Госдолг. Инвестиции иностранных инвесторов в долги украинского правительства (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ) – ключевой фактор укрепления гривни в этом году. В последние недели ситуация с нерезидентами неоднозначна: с одной стороны, спрос на гривневые ОВГЗ остается высоким, с другой – Министерство финансов пытается ограничивать продажи облигаций, снижая ставки и лимитируя объем размещений. На этой неделе (аукционы проходят каждый вторник) особой интриги не было: Минфин продавал двухлетние ОВГЗ, которые слабо интересуют иностранцев. 26 ноября все будет куда интереснее: на кону последний в этом году выпуск 4-летних ОВГЗ (самые длинные и привлекательные для иностранцев бумаги), банкиры прогнозируют большой спрос на них со стороны нерезидентов: их ранняя подготовка к аукциону (ОВГЗ в гривне: иностранцам нужно продать для покупки валюту) отчасти объясняет более резкое укрепление гривни в пятницу. Это значит, начале недели у гривни есть все шансы все же побить курсовой рекорд последних трех лет.
  • Импортеры. Украинские розничные торговцы постепенно наращивают складские запасы перед новогодними праздниками: для большинства из них это означает более крупные импортные контракты, а значит, дополнительные закупки валюты. Трехлетний минимум – хороший момент для захода в доллар. По словам собеседников LIGA.net на банковском рынке, импортеры, обслуживающиеся в банках, опасаются, что дешевле уже не будет: дальше доллар начнет дорожать.
  • Налоги. До 21 ноября украинские компании закрывали квартальные налоговые платежи, что позитивно влияло на курс: экспортерам приходилось продавать дополнительные объемы валютной выручки, предложение валюты на рынке заметно увеличивалось. Ближе к концу месяца нас ожидает зеркальная ситуация: с началом возмещения НДС у экспортеров не будет недостатка в гривне – продавать валюту, особенно по столь низкому курсу, необязательно.

Что дальше: 24 или 25?

Итого, на следующей неделе однозначным плюсом для гривни будет предполагаемых ажиотаж вокруг 4-летних ОВГЗ Минфина, минусами – усилившиеся покупки импортеров и начало выплат по НДС, что уменьшит продажи со стороны экспортеров.

Что перевесит? Опрошенные LIGA.net финансисты ориентируются на следующей неделе на курсовой диапазон 24,11 – 24,45 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталья Шишацкая (Forward Bank), Олег Куринной (банк Кредит Днепр ), Станислав Лисянский (Банк Альянс), аналитики инвесткомпании ICU.

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межбанк доллар валютний курс курс гривни
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