Курс - на 24! (Почти) трехлетний рекорд гривни: помогают госдолг и налоги

"Доллар по 24" все ближе. Вечером пятницы, 15 ноября, в уличных обменниках Киева вполне можно было найти доллар по 24,3 и даже по 24,25 грн. За первую половину ноября гривня укрепилась на 66 копеек и, похоже, это не предел.

Падение доллара на этой неделе не остановили даже скандальные задержания бывших топ-чиновников НБУ по делу VAB Банка. Не помогли американской валюте и очередные крупные интервенции Нацбанка.

Что двигало курсом и продолжит ли доллар дешеветь во второй части месяца? Об этом – в недельном обзоре LIGA.net.

Сколько стоит доллар

15 ноября торги на межбанке закрылись снижением доллара до 24,18/24,21 грн/$. Итог недели для гривни - "плюс" 30 копеек за неделю. До трехлетнего минимума, зафиксированного в конце сентября, осталось 9 копеек.

Наличный рынок торгуется синхронно с межбанком: в пятницу вечером доллары в банковских обменниках можно было купить по 24,25 – 24,5 грн/$. Курс выкупа валюты банками вплотную приблизился к 24 грн: цены колеблются от 24 до 24,2 грн/$.

Евро продавали в коридоре 26,7-26,9 грн/€, британский фунт стерлингов – в диапазоне 31 – 33 грн/£

Госдолг и налоги. Что двигало курсом

Несмотря на все опасения, гривня никак не отреагировала на оглашение подозрений 10 фигурантам дела о выведении 1,2 млрд стабкредита НБУ из VAB Банка. Среди них – экс-первый замглавы НБУ и нынешний предправления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук (не был арестован, но два месяца обязан носить электронный браслет) и действующий член совета Нацбанка Николай Каленский (отправлен под двухмесячный домашний арест).

Задержания произошли накануне нового визита миссии МВФ в Украину. Подробности дела - здесь >>>.

Опрошенные LIGA.net банкиры уверяют: украинский рынок научился без паники переживать подобные события. Подтверждение – президентские и парламентские выборы, которые украинская валюта пережила вполне спокойно.

Более важные факторы влияния на курс сейчас – инвестиции нерезидентов в долги правительства и поступления валюты от экспортеров.

Нерезиденты. Во вторник Минфин провел очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма – продавали привлекательные для нерезидентов 3-летние ОВГЗ в гривне и бумаги в валюте (подробнее о рекордном интересе иностранцев к украинскому госдолгу здесь >>> и здесь >>>).

Аукционы по гривневым бумагам – главный дополнительный источник валюты в последние месяцы. В этот раз Минфин умышленно ограничил возможные объемы продаж, чтобы снизить стоимость заимствования. В итоге правительство получило 2,6 млрд грн по 13,05% годовых, хотя реальный спрос в четыре раза превышал предложение.

19 ноября Минфин будет размещать 2-летний долг: до сих пор такие сроки не вызывали особого ажиотажа среди нерезидентов. 26 ноября по плану аукцион по 4-летним ОВГЗ: к этим торгам иностранные инвесторы, вероятно, начнут готовиться уже на следующей неделе, предложение валюты может увеличиться.

Налоги. Второй по значимости фактор в пользу гривни – как раз сейчас украинские компании закрывают последние платежи по налогам за третий квартал (граничный срок – 19 ноября). Многим потенциальным участникам межбанка гривня сейчас нужнее чем валюта: импортеры отказывались от лишних покупок, экспортеры (особенно металлурги) продавали выручки больше обычного. После 19 числа этот эффект иссякнет.

НБУ. После рекордной покупки валюты на прошлой неделе ($372 млн) регулятор вел себя хоть и скромнее, но по-прежнему очень активно, выкупив $192 млн.

Что дальше: будет ли взят трехлетний рекорд

"Доллар по 24" и даже ниже – опрошенные LIGA.net финансисты не исключают, что уже в начале следующей недели гривня сможет обновить трехлетний максимум. Дальше возможен откат курса доллара вверх.

Консенсус-прогноз банкиров на неделю: доллар будет продаваться в диапазоне 24,03 – 24,52 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали директор департамента казначейства ОТП Банка Антон Коваленко, Казначей Forward Bank Наталья Шишацкая, директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса банка Альянс Станислав Лисянский, аналитик группы инвестиционного бизнеса Укрсиббанка Михаил Харчук, аналитики Идея Банка и инвесткомпании ICU.