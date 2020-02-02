Доллар снова по 25, или Кто играет против гривни. Прогноз курса до 7 февраля

"Доллар по 25" вернулся. Торги на межбанке в пятницу, 31 января, закончились на отметке 25,04/25,06 грн/$ – это самое высокое значение с конца октября. В уличных обменниках доллар продают на 20-40 копеек дороже.

Главная новость этой недели – ОВГЗ, несмотря на высокий интерес иностранных инвесторов, не поддержали гривню, как это было практически весь 2019 год, и даже наоборот – помогли доллару укрепиться.

Что произошло? Как и сколько валюта будет стоить через неделю? Об этом – в разборе LIGA.net.

Сколько стоит доллар

С начала января гривня подешевела на 5,4%, итог первого месяца 2020 года для доллара – "плюс" 1,28 грн. На этой неделе гривня на межбанке потеряла сразу 58 копеек. В пятницу, впервые за три месяца, курс опустился до 25 грн/$.

К уровню в 25 грн/$ межбанк мог вернуться еще в среду-четверг: помешали интервенции НБУ, который на этой неделе впервые за долгое время только продавал валюту. Покупок вообще не было.

В пятницу вечером в кассах банков можно было купить доллары по 25 – 25,2 грн/$. Евро продают в диапазоне 27,5 – 27,9 грн/$.

ОВГЗ, бюджет и импортеры. Кто валит гривню

Если в начале года девальвацию гривни до 24 грн/$ и выше можно было объяснить отсутствием аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (весь 2019 год гривневый госдолг Минфина привлекал инвестиции иностранцев, которые продавали немалые для украинского рынка объемы валюты - это обвалило доллар до пятилетнего минимума 23,25 грн/$), то в конце января ситуация в корне изменилась.

Сейчас можно выделить следующие причины девальвации гривни.

ОВГЗ уже не спасают гривню. И даже наоборот

28 января Минфин впервые за долгое время продавал "супердлинные" облигации – 7-летние ОВГЗ (осенью были 5- и 6-летние бумаги). Рынок с интересом ждал аукциона. Одни прогнозировали, что это может обвалить доллар. Другие – сомневались, проявят ли нерезиденты столь большой интерес к украинскому госдолгу, учитывая, что НБУ снизил учетную ставку до 11%, а доходность облигаций за последние месяцы снизилась до 10-11% годовых (еще в начале и средине 2019 года можно было вложиться в ОВГЗ на несколько лет под 14-16%).

На практике, ни тот, ни другой прогноз не оправдался. "Семилетний" аукцион подтвердил, что спрос иностранцев на ОВГЗ остается довольно высоким (во вторник он в 2,5 раза превысил предложение Минфина), но их тактика несколько изменилась.

Во-первых, многие нерезиденты получили возможность обойтись без продажи больших объемов валюты благодаря краткосрочным ОВГЗ, купленным в 2018 и 2019 годах. Только на этой неделе Минфин погасил таких бумаг на 5,5 млрд грн, общие погашения за месяц превысили 17 млрд.

Январь в этом смысле – рекордный месяц в 2020 году. Например, в феврале погасят около 9 млрд, в марте – 5 млрд. Не все деньги выплачивали именно иностранцам. Но те, кто получил погашение, вкладывал гривню в новые бумаги, либо покупал доллары, говорят опрошенные LIGA.net банкиры.

Во-вторых, низкие ставки все-таки отпугнули многих потенциальных покупателей ОВГЗ. Во вторник Минфин умышленно отсекал все предложения инвесторов по 7-летним бумагам, которые превышали 10%. Многих инвесторов такие доходности не устраивают: часть из них пока предпочитают не вкладываться в новые бумаги, ожидая, что курс гривни просядет еще больше (например, до 26 грн/$) – в таком случае с идентичной суммы в долларах можно получить больше гривни.

Следующий аукцион вряд ли вызовет большой ажиотаж иностранцев: 4 февраля Минфин запланировал размещение ОВГЗ с максимальным сроком в три года.

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Сезонность вернулась

Начало года в Украине – традиционное время, когда импорт значительно превышает экспорт, а спрос на валюту растет. На этот фактор указывали и в НБУ. Но если раньше сезонность на валютном рынке маскировалась продажами нерезидентов, то сейчас, этот источник валюты не имел серьезного влияния на курс.

Исходя из этого банкиры констатируют: даже, если бы Минфин удовлетворил весь лимит на 7-летние ОВГЗ (порядка 6 млрд грн, фактически привлекли 3,7 млрд грн), это могло укрепить гривню, но ненадолго.

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НДС-расплата за бюджетную ревизию Гончарука

Еще одна причина, которой финансисты объясняют обвал гривни – необычно крупные возмещения НДС. Всего за январь Налоговая выплатила экспортерам 17,7 млрд грн компенсаций – вся сумма вышла на рынок только после праздников – в последние две недели месяца.

С 15 по 17 и с 23 по 28 выплачивалась задолженность за ноябрь: она возникла из-за локального бюджетного кризиса, когда Кабмин был вынужден остановить часть расходов, поскольку бюджет испытывал проблемы с доходной частью (по неофициальным данным речь о нехватке порядка 50 млрд грн).

Для валютного рынка это означало, что предложение валюты заметно сократится: экспортерам не было необходимости продавать валютную выручку, тем более при низком курсе.

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НБУ пришлось помогать гривне

Нацбанк потратил $143,5 млн на поддержку гривни на этой неделе. Продавали каждый день, крупнейшие интервенции были в среду и пятницу – $57 и $52 млн соответственно.

Это первый случай с августа 2018 года, когда НБУ за неделю только продавал валюту.

Каким будет курс через неделю

Опрошенные LIGA.net банкиры ожидают, что в первые дни февраля курс закрепится в районе 25 грн/$, но гривня может подешеветь еще сильнее.

Прогнозный диапазон на конец следующей недели: 24,9 – 25,35 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), Антон Коваленко (ОТП Банк), аналитики инвесткомпании ICU.